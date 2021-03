Em meio ao caos da pandemia, Prefeitura publica novo decreto

Em reunião realizada na tarde desta segunda-feira, 15, entre técnicos da Secretaria Municipal de Saúde e o prefeito Duílio de Castro, foi definido que o Decreto nº 6.484, publicado no último dia 8 com validade até o dia 15, que instituiu o “toque de recolher” e outras medidas restritivas, será prorrogado por mais uma semana, além de outras medidas para conter o avanço da pandemia na cidade. O motivo segue sendo o aumento da contaminação e a alta taxa de ocupação de leitos de UTI Covid em Sete Lagoas. Assim, foi publicado no Diário Oficial do Município o Decreto 6.491, de 15 de março de 2021, com novas restrições.

Além do toque de recolher entre 20h e 05h (exceto para funcionamento das atividades relacionados a saúde, segurança e assistência, casos de urgência, transporte coletivo, delivery e postos de combustível e deslocamento de trabalhadores), a partir de agora, fica proibido o consumo de alimentos e bebidas em restaurantes, bares, padarias e similares, sendo permitido apenas o delivery, em qualquer horário. Clubes também ficam proibidos de funcionar no período. As alterações valem até a próxima segunda-feira, dia 22 de março, quando nova reunião vai analisar os dados da Covid-19 no município. As demais regras do decreto anterior seguem vigentes.

Na próxima quarta-feira, 17, o Comitê Extraordinário Covid-19, do Governo de Minas, se reúne novamente e poderá tomar medidas ainda mais restritivas em relação ao programa Minas Consciente, dependendo dos números analisados. Um eventual “lockdown” com inclusão da macrorregião central, da qual Sete Lagoas faz parte, na onda roxa, a mais restritiva do plano, não está descartada. Mais do que nunca é importante que a população mantenha as regras de higiene, com uso de máscara, higiene frequente das mãos, mantendo o distanciamento social e evitando aglomerações.

Confira a íntegra do decreto AQUI.

Redação com Ascom/Prefeitura de Sete Lagoas