Prefeitura vai reformar telhado do Casarão Nhô Quin Drummond

O Casarão Nhô Quin Drummond, palco de importantes eventos artísticos, referência para o Congado e guardião do recém erguido Memorial Zacarias, está prestes a ter seu telhado reformado. A centenária construção sofre constantemente há anos durante o período de chuvas por conta de goteiras que se formam com o telhado antigo e irregular. “A última reforma, realizada em 2017, infelizmente não contemplou o telhado. Agora teremos um forro impermeável e a madeira será tratada”, avisa a coordenadora do espaço, a servidora efetiva Carla Godoy.

Um novo processo licitatório está em andamento e um orçamento já foi apresentado. “Acreditamos que não deve passar dos R$ 200 mil. Além do telhado e do forro impermeável, também teremos nova pintura, iluminação, entre outra benfeitorias”, adianta a coordenadora.

Segundo a historiadora Shirley Fonseca, o Casarão será reformado por meio de uma implementação incluída na Lei Orçamentária Anual (LOA) vinculada à Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura. “Estamos aguardando o recebimento de três orçamentos para finalizarmos o edital, o que acredito que deva acontecer ainda esta semana”, espera. “Assim que o contrato for assinado com a empresa vencedora, a obra pode ser concluída em até 80 dias”, prevê Carla Godoy. Enquanto a reforma não acontece e por conta da pandemia da Covid-19, o Casarão segue fechado para visitas.

Memorial Zacarias

Mesmo com as fortes chuvas que caíram na região no início do ano e com a queda de parte do forro sobre a área da cozinha do Casarão, o recém inaugurado Memorial Zacarias foi preservado graças à reforma do espaço, realizada no ano passado. O teto das salas recebeu reforço especial e o novo mobiliário garante a preservação do acervo e da memória do eterno trapalhão.

O Memorial foi inaugurado em comemoração aos 153 anos de Sete Lagoas, em 24 de novembro do ano passado. O novo espaço conta, além do acervo que já fazia parte da exposição permanente do Casarão, como fotos, revistas, matérias de jornais, discos, placas comemorativas e roupas de Zacarias, com uma segunda sala, novo teto e mobiliário. Um dos destaques da exposição são os cinco bustos do artista, cada um com uma peruca usada pelo personagem em diferentes momentos da carreira.

“Representa um sonho que a família sempre teve. Lutamos anos por isso. Até que enfim o sonho se realizou. Nossa mãe gostaria de ter visto isso mas não conseguiu. Hoje com certeza ela está lá em cima, feliz junto com o Mauro, aproveitando esta data festiva da cidade. Esperamos que o Memorial só tenha a crescer”, agradeceu o irmão de Mauro na ocasião, Murilo Faccio Gonçalves.