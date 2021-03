Senai e Suzano oferecem curso de capacitação para moradores de Sete Lagoas

São 15 vagas e os candidatos selecionados vão participar de curso gratuito de qualificação em Operador de Grua.

O SENAI Bahia, em parceria com a Suzano Celulose S.A., abrem nesta quarta-feira, dia 17 de março, processo seletivo para moradores da região de Sete Lagoas, em Minas Gerais. São 15 vagas e os candidatos selecionados vão participar de curso gratuito de qualificação em Operador de Grua.

As inscrições serão realizadas das 10:00 do dia 17/03/2021 até às 23:59 do dia 21/03/2021 e devem ser feitas pelo site www.florestalsenaiba.com.br, onde o candidato poderá conferir todos os detalhes do edital. Para participar do processo seletivo, é necessário ter no mínimo 18 anos, carteira de habilitação nas categorias B, C ou D e ter concluído o ensino médio.

Todas as etapas do processo seletivo serão realizadas na cidade de Sete Lagoas (MG), quando presenciais, ou remotamente por meio da plataforma MEU SENAI, WhatsApp e vídeo chamada. O processo seletivo é composto por seis etapas de avaliação dos candidatos, de caráter eliminatório e/ou classificatório, e os selecionados receberão bolsa auxílio para custeio do deslocamento para as aulas práticas.

SERVIÇO

O QUE: PROCESSO SELETIVO – CURSO DE QUALIFICAÇÃO OPERADOR DE GRUA

QUANDO: Das 10h de 17/03/2021 às 23h59 do dia 21/03/2021

INSCRIÇÕES: www.florestalsenaiba.com.br

Informações: (73) 3165- 2701

Federação das Indústrias do Estado da Bahia – Sistema FIEB

Gerência de Comunicação Institucional