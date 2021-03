Após polêmica na vacinação e exoneração, Romeu Zema empossa o novo secretário de Estado de Saúde

Médico deixa o cargo de presidente da Fhemig e acumula mais de dez anos de experiência servindo ao SUS.

O governador Romeu Zema empossou nesta segunda-feira (15/3), na Cidade Administrativa, o novo secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti. Com longa trajetória no Sistema Único de Saúde (SUS), o secretário atuou por quase uma década no Hospital Júlia Kubitschek, e vinha ocupando o cargo de presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig).

Durante a posse, o governador Romeu Zema desejou sucesso ao novo secretário e se colocou à disposição em apoiá-lo no que for necessário. “Tenho certeza de que você está bem preparado, tem toda formação, já teve experiência que o torna totalmente apto para o cargo. Conte comigo para tudo aquilo que eu puder ajudar. Estou ao seu lado para fazer o que for possível”, afirmou.

Durante a cerimônia de posse, Fábio Baccheretti ressaltou seu compromisso com o Sistema Único de Saúde (SUS). O médico também atua como plantonista no Hospital Santa Casa de Belo Horizonte, função que manteve mesmo no período em que foi presidente da Fhemig.

“É um momento único para a Saúde pública em toda sua história e um grande desafio que me foi dado. A minha história, desde quando me formei, em 2010, é completamente vinculada ao SUS. Na Fhemig tentamos, junto com a Secretaria de Saúde, fazer um grande trabalho nesta pandemia. Foram mais de 200 leitos abertos de Unidade de Terapia Intensiva. Chegar hoje à secretaria, como médico, é o ápice da minha intenção de fazer o bem para a sociedade. Espero mesmo que as minhas decisões sejam acertadas. Conto com uma equipe muito técnica, muito forte”, afirmou.

Empenho

O secretário empossado afirmou que a sua gestão empenhará todos os recursos em apoio aos cidadãos mineiros. “É o momento mais difícil que vamos viver. Espero realmente estar digno dessa secretaria e, junto com o governador, dar uma resposta bem eficiente ao estado e ajudar a confortar o sofrimento das famílias. Esta é uma semana difícil, chegaremos a 1 milhão de casos em Minas, mas a gente vai conseguir dar essa resposta logo. Contem comigo, estou sempre à disposição”.

Trajetória



Baccheretti iniciou sua trajetória no Hospital Júlia Kubitschek, segundo maior hospital da Rede Fhemig, tendo atuado como clínico plantonista da Unidade de Emergência. Posteriormente, assumiu os cargos de coordenador de Plantão, coordenador da Unidade de Emergência e assessor da Gerência Assistencial. Também foi diretor-geral do mesmo hospital e, mais recentemente, em 2019, assumiu a presidência da Fhemig.

Enquanto esteve na direção do HJK, a unidade se tornou a primeira da rede Fhemig a ter um Núcleo Interno de Regulação (NIR), melhorando os indicadores hospitalares de tal forma que atraíram a atenção de outros hospitais de Belo Horizonte.

