Vereadores se preparam para votar pauta com 13 itens na Reunião Ordinária desta semana

Em mais uma Reunião Ordinária, que vai acontecer nesta terça-feira (16), os vereadores terão uma pauta com mais de uma dezena de projetos para deliberação. A sessão acontece às 9h, por videoconferência, e com transmissão ao vivo por todos os meios de comunicação da Câmara.

Entre Requerimentos, Pedidos de Providências e Indicações são 267 as propostas. O vereador Roney do Aproximar (PSL) terá e pauta o Pedido de Providência 3164 que solicita ao Executivo “trocar lâmpada queimada em poste existente na avenida Suíça, proximidades do 1361, localizada no bairro Glória”. Gilson Liboreiro (SD) busca melhor mobilidade para ciclistas com o Requerimento 1890. A proposição pede “estudo técnico de viabilidade para que sejam realizadas obras de manutenção na pintura da ciclovia da avenida Antônio Olinto com avenida Norte Sul”.

João Evangelista (PSDB) terá votado o Projeto de Lei Ordinária (PLO) 90/2021 onde “denomina praça/rotatória Domingos Gonçalves Pereira no bairro Colorado”. Em Redação Final será votado o PLO 14/2021, de Rodrigo Braga (PV). O teto “altera a lei nº 9.108, de 28 de outubro de 2020 que institui o programa de proteção aos animais no âmbito do município de Sete Lagoas e dá outras providências”.

Também na pauta estão sete textos de autoria do presidente do Legislativo, vereador Pr. Alcides (PP). Todos estão disponíveis para consulta no link que segue.

https://sapl.setelagoas.mg. leg.br/sessao/pauta-sessao/ 579/

Ascom/Câmara Municipal de Sete Lagoas