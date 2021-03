Cruzeiro vence Athletic no Mineirão

Raposa chega a primeira vitória no estádio na temporada e sobe

Neste (14), o Mineirão ficou azul para o Cruzeiro. A raposa derrotou por 1 a 0 o Athletic Club do veterano uruguaio Loco Abreu de 44 anos. Com o resultado, o Cabuloso chegou ao G-4 com 7 pontos, enquanto o Esquadrão de Aço da cidade de São João Del Rei estacionou na posição com 5 pontos. O líder da competição é o Atlético Mineiro com 100% de aproveitamento, com quatro vitórias em quatro jogos.

O jogo começou movimentado com a cabeçada de Loco Abreu acertando a trave cruzeirense logo aos dois minutos. Mais organizado, o Esquadrão de Aço defendeu-se das inúmeras bolas aéreas do ataque Celeste e ainda teve uma boa chance para marcar no fim da primeira etapa, com um chute cruzado de Willian Júnior que parou nas mãos do goleiro Fábio.

As maiores emoções ficaram para o segundo tempo. O técnico Felipe Conceição não fez substiuições, mas o ânimo Celeste voltou diferente. Aos 14, Marcelo Moreno é derrubado dentro da grande área e o juiz assinala a penalidade. O próprio boliviano vai para a cobrança, desloca o arqueiro Lee e toca para o lado direito do gol. Com o gol, o atacante (49) se aproxima de Arrascaeta (50) como maior artilheiro estrangeiro da história do clube. O Atlhetic ainda buscou o empate até o fim, mas parou nas boas defesas de Fábio

No próximo (21), às 16h, o Cruzeiro enfrenta o América-MG no Estádio Independência. Já o Athletic Club recebe o Pouso Alegre, no (20), no Estádio Joaquim Portugal, às 15h.

Fonte: Agência Brasil