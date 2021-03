Belo Horizonte tem manifestação a favor de Bolsonaro e contra ministros do STF neste domingo

Apoiadores de Jair Bolsonaro participaram de uma carreata contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e a favor do presidente na região Centro-Sul de Belo Horizonte na manhã deste domingo. Os manifestantes se reuniram na praça do Papa e saíram em direção à praça da Liberdade. Eles pedem a destituição de ministros do STF e que a escolha de membros da corte seja feita por votação popular. O ato, que começou 10h30, terminou por volta das 12h20.

Com bandeiras do Brasil e camisas da Seleção Brasileira, centenas de motoristas e motociclistas promoveram buzinaço. “O tamanho da manifestação mostra o tamanho da insatisfação da população brasileira com o judiciário brasileiro. Entendemos que a nossa Suprema Corte tem deixado o país numa insegurança jurídica muito grande. E nós estamos pedindo aqui para que se mude a forma de eleger ministros.Queremos ministros que sejam juízes de carreira e que entrem naquela casa pelo voto popular, pela Democracia.Chega de político indicando ministro para a Suprema Corte. Chega de um Suprema Corte Política. Queremos uma Suprema Corte técnica e que seja escolhida pela voto do povo”, disse Cristiano Reis, líder do movimento Direita BH.

Lula

O STF voltou a despertar a insatisfação de bolsonaristas desde a semana passada, quando o ministro Edson Fachin anulou as condenações do ex-presidente Lula ao declarar a incompetência da Justiça Federal do Paraná no caso. Com isso, Lula recuperou os direitos políticos.

Além da decisão de Fachin, a Segunda Turma do STF julga a suspeição do ex-juiz Sergio Moro, responsável pelas condenações de Lula na Lava Jato de Curitiba. O julgamento está empatado em 2 a 2 e foi interrompido após um pedido de vista do ministro Nunes Marques.

