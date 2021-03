Em franco crescimento Sicoob liberou 34% mais crédito rural na safra 2020/2021

O Sicoob, instituição financeira cooperativa, divulgou levantamento no qual mostra que os desembolsos em crédito rural atingiram R$ 11 bilhões naO Sicoob, instituição financeira cooperativa, divulgou levantamento no qual mostra que os desembolsos em crédito rural atingiram R$ 11 bilhões na safra 2020/21, até o mês passado. O desempenho representa aumento de 34%, ou crescimento bruto de R$ 2,78 bilhões, em comparação com o mesmo período do ano-safra anterior 2019/20. safra 2020/21, até o mês passado. O desempenho representa aumento de 34%, ou crescimento bruto de R$ 2,78 bilhões, em comparação com o mesmo período do ano-safra anterior 2019/20.

O diretor Comercial e de Canais do Sicoob, Francisco Reposse Junior, disse em comunicado que a expectativa é atingir R$ 17 bilhões ao fim da temporada (junho). A maior surpresa são as liberações voltadas a investimentos, que somam R$ 3,8 bilhões, um avanço de 80% com relação à safra 2019/20.

Reposse avaliou que o aumento de crédito para investimentos se deve a três fatores: demanda reprimida, falta de recurso nas safras anteriores e baixa no CDI. “Todos querem aproveitar para fazer investimento atrelado a uma taxa pré-fixada, em baixa historicamente”, afirma o executivo.

Para Raphael Santana, gerente de Agronegócios do Sicoob, este ano houve crescimento no âmbito do pequeno produtor (27%) quando comparado com o mesmo período da safra anterior. “Tivemos uma intensificação no direcionamento de crédito para produção de aves e suínos, em sistema de integração, mas não deixamos de atender as atividades que tradicionalmente são apoiadas pelo Sicoob, como café, cana-de-açúcar, pecuária de leite e corte”.

Da Redação com Portal do DBO