Minas registra aumento de casos confirmados da Covid-19

O total de infectados pelo novo coronavírus em Minas não para de crescer. Neste sábado, os casos confirmados da Covid-19 no Estado chegaram a 936.889, conforme boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). No intervalo de 24 horas, foram 7.421 registros incorporados às estatísticas. Ao todo, 20.506 pessoas perderam a vida, em decorrência da doença – 206 entre sexta-feira e hoje.

Os municípios com o maior volume de casos confirmados são Belo Horizonte, (120.837), Uberlândia (74.477), Juiz de Fora (21.653), Contagem (21.317) e Ipatinga (21.055), respectivamente. Na capital mineira, a velocidade no avanço da doença preocupa. Para conter a pandemia, a prefeitura, inclusive, endureceu as regras para o funcionamento de estabelecimentos comerciais e proibiu o uso de praças e a celebração de missas e cultos em igrejas.