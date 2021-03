Deputado autor de lei contra vacina obrigatória morre por coronavírus

Morreu neste sábado (13) o deputado estadual Silvio Antônio Fávero (PSL-MT), aos 54 anos, por complicações do novo coronavírus. O parlamentar estava internado desde o dia 4 em Lucas do Rio Verde.

Segundo a assessoria de imprensa, o quadro de saúde se agravou nesta madrugada, chegando ao quadro de infecção generalizada.

O governador do Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM), lamentou a morte do deputado em sua rede social. A Assembleia Legislativa do estado (ALMT) decretou luto oficial de três dias, segundo o presidente da Casa, Max Russi (PSB).

Apoiador do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Silvio Fávero apoiava a agenda do Governo Federal, contrária à vacinação e favorável ao uso de medicamentos sem eficácia comprovada para o tratamento do novo coronavírus.

Fonte: br.notícias.yahoo