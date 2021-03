Pazuello promete a governadores do Nordeste entregas semanais de vacinas

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, prometeu aos governadores do Nordeste entregas semanas de vacinas contra o novo coronavírus. Em reunião com líderes dos estados da região, neste sábado (13), o titular da pasta apresentou o cronograma de distribuição da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, e do imunizante da Oxford/Astrazeneca, fabricada pela Fiocruz, até julho.

“A boa notícia é que o ministro apresentou um cronograma atualizado. Nós temos toda semana a entrega de vacina pelo Butantan e pela Fiocruz. Outra novidade é que, a partir da próxima semana, teremos a entrega de dois lotes da vacina da AstraZeneca pelo Consórcio da OMS e também da Barato Biotec ”, explicou o governador do Piauí, Wellington Dias (PT), segundo reportagem do portal G1.

Os governadores concordaram que as 37 milhões de doses da vacina Sputnik compradas pelo Consórcio Nordeste façam parte do Plano Nacional de Imunização (PNI). O imunizante, que ainda não foi aprovado pela Anvisa, já entrou no cronograma do Ministério da Saúde, com entregas previstas em abril, maio e junho.

“Essas vacinas vão compor o Plano Nacional de Imunização. Tivemos uma reunião com o ministro para ver como se dará essa formalidade jurídica. Os assessores vão conversar até segunda-feira (15) para que a gente possa encontrar o formato jurídico. Mas, o fato é que finalizamos a compra, 2 milhões de doses serão entregues agora em abril, 5 milhões em maio, 10 milhões no mês de junho e 20 milhões no mês de julho”, informou o governador da Bahia, Rui Costa (PT).

Fonte:br.notícias.yahoo