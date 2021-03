Arrascaeta lidera ‘ranking’ em que deixa para trás a lenda Mazurkiewicz e o decisivo Revetria

No fim dos anos 1960, os jogadores uruguaios começam a entrar de forma definitiva na história do futebol mineiro, num intercâmbio que tem como novo integrante Loco Abreu.

Em 1968, numa tentativa de arrumar um marcador para Natal, o endiabrado ponta-direita do rival Cruzeiro, o Atlético contratou o lateral-esquerdo Cincunegui, destaque do Nacional. Ele foi campeão mineiro, em 1970, e brasileiro, em 1971, mas como reserva do time comandado por Telê Santana.

Em 1972, para a disputa da primeira Libertadores da sua história, como campeão brasileiro do ano anterior, o Atlético apostou na contratação daquele que era apontado como o melhor goleiro do mundo na época, o uruguaio Ladislao Mazurkiewicz, que já tinha jogado as Copas de 1966 e 1970, quando brilhou, e depois participaria ainda em 1974, como jogador do Galo. Apesar do cartaz, sua história alvinegra não teve nenhuma taça.

Ainda nos anos 1970, o centroavante Revetria foi o grande nome do Campeonato Mineiro de 1977. Foi o primeiro jogador a fazer um hat-trick no clássico, no Mineirão, nos 3 a 2 do Cruzeiro no segundo duelo da final e marcou mais uma vez nos 3 a 1 que garantiram o título da Raposa, sendo que seu gol, o de empate, é o que levou o confronto para a prorrogação, quando os celestes fizeram 2 a 0.

Jogador e treinador

Em 1985, Walter Olivera, que chegou para ser o xerife da zaga atleticana, encerrou a carreira de jogador e iniciou a de treinador assumindo o time do Galo no lugar de Vicente Lage, o 109, no início de outubro. Em 15 de dezembro do mesmo ano, ele encerrou sua passagem pelo clube conquistando o título mineiro em cima do Cruzeiro.

Depois de 14 anos, outro treinador uruguaio levou o Atlético à conquista estadual. O título de 1999, numa final direta contra o América, teve Dario Pereyra no comando.

Em 1987, Carlos Alberto Silva, que dirigia o Cruzeiro até o início do mês de março, foi o primeiro treinador a sair de um clube mineiro para a Seleção. Em 28 de março, ele fez sua estreia comandando a Seleção Olímpica num amistoso justamente contra o Uruguai. E a partida, vencida pelo Brasil por 1 a 0, gol de Valdo, foi no Gigante da Pampulha.

Reformado por dois anos e meio, na primeira temporada após a reabertura, o Mineirão sediou, em 26 de junho de 2013, uma das semifinais da Copa das Confederações. E o confronto foi justamente Brasil 2 x 1 Uruguai.

Decisivo

O jogador uruguaio mais importante na história do futebol mineiro é Giorgian De Arrascaeta, meia que defendeu o Cruzeiro por quatro temporadas, entre 2015 e 2018. Ele é o estrangeiro com mais gols por um clube de Minas Gerais, pois balançou as redes 50 vezes com a camisa cruzeirense, e também o gringo mais decisivo em grandes conquistas, pois foi protagonista no bicampeonato em sequência da Copa do Brasil em 2017 e 2018, brilhando principalmente nas partidas decisivas contra Flamengo e Corinthians, respectivamente.

Fonte: Hoje em Dia