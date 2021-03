Esgotada, camisa de estrela uruguaia do Athletic vira objeto do desejo de torcedores de todo Brasil

O número 13 nas costas, o nome Loco Abreu abaixo dele e uma bandeirinha do Uruguai próxima ao pescoço. A tradicional camisa alvinegra do Athletic, de São João del-Rei, virou objeto de desejo de amantes do futebol do Brasil inteiro, fenômeno provocado pela contratação do veterano centroavante uruguaio que neste domingo (13) encara o Cruzeiro, às 16h, no Mineirão, pela quarta rodada do Mineiro.

“Nós tivemos uma explosão de vendas num curto espaço de tempo. Gente do Brasil todo comprando. Esgotou a camisa, e estamos esperando uma nova remessa, que deve chegar na semana que vem, para seguirmos entregando os pedidos”, revela Vitor Gualberto, assessor de comunicação e marketing do Athletic, que joga a elite do futebol mineiro pela primeira vez.

Resultado

Se o retorno financeiro e de marketing está garantido, em campo, até agora, o Athletic aparece como a grande surpresa do Campeonato Mineiro.

O clube ocupa a terceira colocação, atrás apenas de Atlético e América, equipes da Série A do Brasilei-rão. Os seis pontos conquistados, além da vaga no G-4 do Estadual, dão tranquilidade para a primeira briga do clube de São João del-Rei neste Módulo I, que é evitar o risco de rebaixamento.

Nas três rodadas, a única derrota do time na competição foi para o América, em partida disputada em Juiz de Fora.

O jogo deste domingo, no Mineirão, que tem Loco Abreu como uma das atrações, num duelo contra o também quarentão Fábio, tem o poder de mudar o rumo da trajetória do Athletic no Campeonato Mineiro.

O empate faz parte dos planos e será comemorado, e uma derrota não abalará a confiança.

Mas se conseguir a façanha de derrotar o Cruzeiro, dentro do Gigante da Pampulha, o time de Loco Abreu muda de patamar no Estadual e se consolida como sério candidato às semifinais.

Fonte: Hoje em Dia