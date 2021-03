Covid: ‘situação é gravíssima, as pessoas não sabem como estão os hospitais’, alerta infectologista

À beira do colapso, com hospitais no sufoco para dar conta da elevada demanda de pacientes com Covid-19, Belo Horizonte inicia neste sábado novas e ainda mais rígidas restrições para barrar o vírus altamente contagioso. Dentre as ações para esvaziar as ruas da cidade, está a proibição de caminhadas e atividades de lazer nas praças. O prefeito Alexandre Kalil prometeu fiscalização “implacável” contra os furões da quarentena.

“A fiscalização será implacável com quem ignorar a doença. Não podemos deixar comerciantes, bares e pessoas sérias serem prejudicadas”, afirmou Kalil.

De acordo com o gestor, haverá um empenho maior da Guarda Municipal e da Polícia Militar nas ruas da cidade. Segundo o prefeito, as duas corporações passarão a atuar de forma integrada. “Houve uma falha nesse ponto. Reconheço isso agora”, garantiu o prefeito.

Desde julho do ano passado, o uso de máscaras é obrigatório nas ruas de BH. Quem for flagrado sem o equipamento de proteção ou com ele mal colocado pode ser punido caso continue descumprindo a determinação. A multa é de R$ 100 para quem infringir o protocolo.

Além disso, anunciou que a prefeitura irá mirar ações de fiscalização também em prédios comerciais, para coibir o funcionamento de escritórios e outras atividades neste momento que é considerado o mais crítico da pandemia na capital. Será feito um estudo sobre isso.

