Brasil acumula sucessivos recordes negativos na pandemia

A sexta-feira foi marcada por mais uma marca extremamente negativa no Brasil. Os números de óbitos da pandemia no país seguem uma tendência de crescimento. Hoje o Brasil registrou 2.216 novas mortes pelo novo coronavírus e 85.663 casos da doença. Com isso, o total de mortos chegou a 275.105 e o de casos a 11.363.380, de acordo com o painel atualizado pelo Conass (Conselho Nacional dos Secretários de Saúde), um sistema próprio de informações que reúne dados de contaminados e de óbitos em contagem paralela à do governo.

Na quinta (11), o país tinha 272.889 mortes e 11.277.717 casos confirmados de Covid-19, de acordo com o conselho.

SETE LAGOAS – Após um aumento de 5% no número de casos e óbitos por coronavírus nos últimos 7 dias, o Comitê Extraordinário Covid-19, que se reúne semanalmente para avaliar a evolução da pandemia no estado, determinou a regressão das macrorregiões de Saúde Oeste, Centro-Sul, onde está Sete Lagoas, e Sudeste para a onda vermelha do plano Minas Consciente. Assim, as atividades deverão funcionar com mais restrições, como limitação de até 30 pessoas em eventos e distanciamento de pelo menos 3 metros entre elas.

Atualmente, apenas a macrorregião Jequitinhonha está na onda amarela do plano. Outras nove localidades estão na onda vermelha (Sul, Leste, Leste do Sul, Vale do Aço, Centro, Oeste, Centro-Sul, Sudeste e Nordeste) e quatro na onda roxa (Norte, Noroeste, Triângulo do Norte e Triângulo do Sul), faixa mais restritiva criada para restabelecer a capacidade assistencial nas cidades onde a taxa de ocupação está mais alta, preservando a rede hospitalar de todo o estado.