Feira de Animais no Terminal Urbano já promoveu adoção de mais de 120 animais

O Centro de Controle Zoonoses (CCZ) de Sete Lagoas iniciou uma Feira Permanente Para Adoção de Cães e Gatos no Terminal Urbano em 25 de janeiro. Desde então, mais de 120 animais já foram adotados. A iniciativa veio com a intenção de dar continuidade ao trabalho feito pelo centro que, em 2019, criou dez feiras de adoção, mas em 2020 não conseguiu realizar o projeto devido à pandemia.

Em comparação com 2020, com 108 adoções o ano inteiro, 2021 já conta com 128 animais adotados. Em relação ao resgate, foram 58 animais em 2020 e, apenas nos dois primeiros meses deste ano, já foram 144 animais resgatados.

A coordenadora do CCZ Sete Lagoas, Patrícia Silveira, conta que em cada adoção, uma nova vaga é aberta. “Os animais são vermifugados, vacinados e já possuem a castração garantida, já que os filhotes, ao fazerem seis meses de idade, podem realizar o procedimento gratuitamente no centro”, conta. Os animais adultos apresentam também o exame de leishmaniose negativo. “Para cada adoção que acontece, mais um animal pode ser resgatado das ruas. Ao chegar, eles recebam os todos os cuidados, são castrados e vacinados”, afirma a coordenadora.

Nesta sexta-feira, 12, o prefeito Duílio de Castro visitou a Feira Permanente. “Pra gente é uma alegria muito grande. Estamos fazendo uma experiência nova, trazendo animais que necessitam de adoção. Já batemos o recorde em comparação com 2020”, comemorou o prefeito.

Para fazer a adoção, a pessoa precisa ser maior de idade, levar documentos de identificação, comprovante de endereço e responder uma ficha de entrevista. A feira é realizada no Terminal Urbano de segunda à sexta, de 8h às 16h, e conta com a realização da Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do CCZ. “A causa animal nunca teve tanto apoio como agora, na gestão Duílio de Castro”, finaliza Patrícia Silveira.