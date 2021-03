Cão ferido entra sozinho em clínica veterinária no interior do Ceará e recebe tratamento

Cãozinho de rua tinha um ferimento na pata e foi diagnosticado com um tumor após entrar no estabelecimento situado no Centro de Juazeiro do Norte. Após quimioterapia, cão passa bem.

Um cachorro vira-lata entrou sozinho em uma clínica veterinária e recebeu atendimento de uma profissional, no Centro de Juazeiro do Norte, no Ceará. A cena do animal entrando na clínica foi registrada por uma câmera de segurança do local. O caso aconteceu no sábado (6). A médica veterinária percebeu um ferimento na pata do animal e, após avaliação, ele também foi diagnosticado com um tumor.