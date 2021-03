Sete Lagoas tem mais de 12 mil contaminações por Covid-19. Ocupação de leitos de UTI/SUS passa de 91%

Sete Lagoas já vacinou quase cinco mil idosos a partir de 80 anos

Sete Lagoas chega nesta sexta-feira, 12 de março, a 12.041 contaminações por Covid desde o início da pandemia, com a confirmação de mais 143 novos casos positivos, sendo 73 mulheres e 70 homens. Estão sendo monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde 1.698 pessoas e 3.125 já tiveram o acompanhamento concluído. Os testes negativos somam 24.186 desde o início da pandemia.

Três óbitos por complicações da Covid foram confirmados de ontem para hoje, todos no Hospital Municipal: ontem foi de um homem de 71 anos e hoje foram uma mulher de 76 anos e um homem de 76 anos. Assim, Sete Lagoas chega a 203 óbitos até o momento, 73 pacientes de Sete Lagoas hospitalizados com resultado positivo, 261 pessoas em isolamento domiciliar e 11.504 pacientes já curados.

Hospitalizados

As internações por problemas respiratórios tiveram uma ligeira redução. De 102 pacientes ontem para 96 pacientes hoje. São 43 internados em UTI e 53 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 32 de Sete Lagoas, e os demais de Pirapama, Paraopeba, Papagaios, Caetanópolis, Abaeté, Prudente de Morais, Cachoeira da Prata, Cordisburgo, Capim Branco, Funilândia e Baldim. Entre os internados, 75 testaram positivo para Covid, quatro tiveram resultado negativo e 17 aguardam resultados de exames.

No Hospital Municipal estão 35 internados, sendo 27 em UTI. No Hospital Nossa Senhora das Graças são 21 internações, sendo cinco em UTI, das quais um em leito do SUS. No Hospital da Unimed são 19 pacientes internados, sendo seis em UTI. E na UPA 21 internados, cinco deles em UTI. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid, somando-se as unidades do SUS e da rede particular, teve mais uma redução em relação a ontem, chegando hoje a 86%. Se considerarmos apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice também caiu para 91,7%.

Novos respiradores

Sete Lagoas recebeu nesta sexta-feira, 12, dez respiradores e monitores que serão utilizados para reforçar a estrutura exclusiva ao atendimento de pacientes com a Covid-19. A Prefeitura de Sete Lagoas nunca parou de investir na rede municipal desde o início da pandemia com o aumento contínuo do número leitos de UTI para atender casos graves da doença de 23 municípios da região.

Os equipamentos já estão sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde e serão utilizados para a montagem de mais leitos de UTI na UPA e ainda para um trabalho de retaguarda que vai garantir o perfeito funcionamento do sistema disponível no Hospital Municipal, que atualmente já conta com 30 unidades de terapia intensiva exclusivas para pacientes acometidos pela Covid.

Vacinômetro

Até esta quinta-feira, 11, receberam a primeira dose da vacina em Sete Lagoas 10.340 pessoas. Deste total, 5.434 foram aplicadas em profissionais da Saúde e 4.906 em idosos. A segunda dose já foi aplicada em 5.229 pessoas, sendo 1.536 idosos e 3.693 profissionais da Saúde.

A vacinação segue nesta sexta-feira, 12, para profissionais de saúde a partir dos 30 anos, no estacionamento do Unifemm, de 08h30 às 17h. Os documentos necessários são carteirinha da classe profissional da saúde e comprovante de vínculo com estabelecimentos de atendimento à saúde. Na próxima semana um novo cronograma de vacinação deve ser anunciado. Enquanto não chega a sua vez, continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus

Renato AlexandrePrefeitura de Sete Lagoas – Ascom