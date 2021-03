Anistia em foco no Programa Passando a Limpo com Jonas Felisberto e André Chaves

O programa Passando a Limpo desta sexta-feira (12) recebeu Jonas Felisberto e André Chaves. Durante a entrevista, os convidados falaram sobre a sobre a anistia do município de Sete Lagoas, que trata ainda a respeito do ordenamento urbano da cidade. O Passando a Limpo é uma parceria da Rádio Eldorado e site SeteLagoas.com.br, apresentado or Álvaro Vilaça e Wagner Oliveira.

Ao explicar a respeito do assunto, Jonas fez um resumo sobre o trabalho feito no setor público. “As vezes a gente já tem um técnico já familiarizado com um processo, nós imaginamos que o cidadão comum tenha outras atividades, ele entende ou tem essa percepção, mas eu pude perceber que ele não tem. Taxa de permeabilidade por exemplo, qual é a importância, hoje as pessoas reclamam porque gera uma multa alta. Para quem está regularizando, gera uma taxa de impermeabilidade e é uma multa alta”, ele contou.

Sobre o setor de rendas imobiliárias, André explicou como funciona o trabalho no setor. “É mais conhecido como o setor de IPTU, embora trate de outras questões também, não só o IPTU, ma so ITBI também, que é um tributo muito importante para o município, e a taxa de coleta de lixo. Eu queria aproveitar a oportunidade aqui antes e já fazer um convite para o contribuinte para participar do programa de anistia fiscal que nós temos já em andamento hoje. É um programa, uma iniciativa que tenta dá chance para o contribuinte, para o trabalhador que se vê em situação de dificuldade, a gente sabe que o ano passado e esse ano a população não só de Sete Lagoas, mas mundial tem sofrido muito com essa pandemia que nos atingiu de uma forma muito grave, e as vezes aquele trabalhador chegou no fim do mês e não conseguiu ter a tranquilidade de está com suas contas em dia. Então esse é o movimento do município para dar condições para esse trabalhador”, ele explicou.

Com informações de SeteLagoas.com.br