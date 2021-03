Sete Lagoas recebe 10 respiradores e prefeito garante: “ninguém ficará sem atendimento”

Chegou na manhã desta sexta-feira (12), no Hospital Municipal, equipamentos que vão compor a estrutura do sistema de saúde de Sete Lagoas na montagem de novos leitos de UTI para tratamento de pacientes com Covid-19. O prefeito Duílio de Castro esteve no local, no momento da entrega e garantiu que ninguém ficará sem assistência na cidade.

Além dos 10 respiradores, também chegaram 10 monitores para a montagem dos leitos. “Através do secretário de Saúde, Dr. Flávio Pimenta, gostaria de agradecer toda população e, mais ainda, aos profissionais da saúde que têm dedicado e colocado a própria vida em risco para tratar dessa pandemia. Estamos fazendo nossa parte e esperamos que a população também faça a dela. Vamos vencer esta guerra”, declarou o prefeito.