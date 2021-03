Corpo de Bombeiros de Sete Lagoas realiza operação ‘Alerta Verde’

Os incêndios florestais e em lotes vagos geram grande demanda do Corpo de Bombeiros ao longo de todo ano, porém, especialmente durante o período de estiagem, essa demanda cresce exponencialmente, acarretando uma série de desafios ao enfrentamento das chamas.Pensando nisto, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais desenvolve a Operação Alerta Verde, na qual, equipes previamente definidas se deslocam para várias regiões, priorizando áreas historicamente mais afetadas, para identificar e realizar vistoria em lotes vagos cuja a vegetação esteja alta e sem desbaste, o que a torna uma potencial área de risco a ser acometida por um incêndio no período de estiagem. Os relatórios produzidos pelo Corpo de Bombeiros, foram resultados de 121 vistorias de fiscalização serão encaminhados as autoridades Municipais para que os proprietários sejam notificados e procedam a limpeza dos lotes e terrenos identificados, sob pena de multa e outras sanções.

Os incêndios em lotes vagos representam uma grande parcela dos atendimentos do Corpo de Bombeiros durante o período de estiagem, por isto, é importante e oportuno realizar ações que possam preventivamente minimizar as demandas e os impactos provocados por este tipo de ocorrência. Além do dano ambiental e risco ao patrimônio das pessoas, devido a intensidade e proximidade das chamas com as moradias e áreas comerciais, os incêndios em lotes vagos podem contribuir exponencialmente para superlotação das unidades de saúde por crianças, adultos e idosos portadores de problemas respiratórios, como bronquite, asma, DPOC entre outros, esses problemas são agravados pela exposição à fumaça dispersa no ar e pelos baixos índices da umidade relativa do ar.

A OPERAÇÃO que teve como principal objetivo REDUZIR O RISCO DE DESASTRES, foi desenvolvida em todo Estado de Minas Gerais, e em Sete Lagoas foi realizada de maneira conjunta, por meio de Equipes Força Tarefa, contando com a importante parceria da Prefeitura Municipal, através da Guarda Civil Municipal e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento e Turismo. O Corpo de Bombeiros alerta a população que utilizar do fogo para limpar lotes e terrenos é crime, portanto não jogue cigarro, evite o acumulo de lixo e proceda a limpeza constante dessas áreas.

Destaca-se que, seguindo a recomendação das autoridades sanitárias, as equipes de fiscalização adotaram medidas de segurança e de higiene para prevenção relativas ao COVID-19 durante o desenvolvimento de toda atividade.