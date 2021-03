Auxílio Emergencial: Governo deve publicar MP nesta sexta-feira; valor da primeira parcela pode ser maior

A medida provisória vai definir os detalhes e critérios para a nova rodada do benefício. As parcelas devem ser variáveis e depende da composição familiar. Pela última versão da medida, o valor padrão seria de R$ 250 por quatro meses. Mulheres chefes de família receberiam R$ 375 e para pessoas que vivem sozinhas devem receber R$ 150.

O texto negociado com os parlamentares retira o gasto com o auxílio emergencial das restrições fiscais. O limite estabelecido pela PEC para o pagamento da assistência em 2021 é de R$ 44 bilhões, que ficarão fora do teto de gasto

De acordo com a Folha de S.Paulo, a expectativa era de que a votação da PEC Emergencial fosse concluída ainda nesta quinta-feira (11). Dessa forma, a promulgação, pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, seria feita já nesta sexta e o presidente Jair Bolsonaro poderia editar a MP que vai permitir o pagamento do auxílio.

Ogverno federal deve publicar nesta sexta-feira (12) medida provisória que define os critérios para a concessão do novo auxílio emergencial. A intenção é aproveitar a promulgação da PEC Emergencial pelo Congresso e, assim, tentar assegurar o pagamento do auxílio emergencial ainda em março.

O Ministro da Economia Paulo Guedes chegou a afirmar no início das negociações que o novo programa poderia beneficiar cerca de 30 milhões de pessoas. O formato final, no entanto, ainda não foi divulgado.

Primeira parcela maior

Após uma reunião o presidente da Câmara, Arthur Lira, declarou que o Congresso estuda compensar os meses sem o benefício.

Há um vazio nos meses de janeiro e fevereiro. Ele diz que os cidadãos diretamente afetados pela crise em decorrência da pandemia do coronavírus, devem receber o pagamento retroativo.

A expectativa é que a primeira parcela do auxílio prevista para este mês, seja com um valor maior. Vale lembrar que a nova prorrogação trará três valores diferentes, conforme a composição familiar, são eles R$ 175, R$ 250 e R$ 375.

Contudo, se a PEC Emergencial for aprovada hoje (11) em 2º tuno na Câmara dos Deputados, o governo editará uma Medida Provisória que definirá todas as condições do novo auxílio emergencial, como valores, prazos e regras.

Primeira parcela liberada dia 18

De acordo com a previsão do Palácio do Planalto, se o primeiro pagamento do auxílio emergencial ocorrer no próximo dia 18, coincidiria com a data que o inscritos do Bolsa Família recebem o pagamento. Por esse motivo, a expectativa é que primeira parcela do auxílio seja paga inicialmente para os inscritos do programa na data citada.

