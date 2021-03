Gabinete do Vereador Júnior Sousa recebe demandas de forma remota

Após a Câmara Municipal de Sete Lagoas soltar uma portaria suspendendo as atividades e atendimentos presenciais, devido ao aumento de casos de COVID-19 em nosso município, o gabinete do Vereador Júnior Sousa continua atendendo de forma remota a todas as solicitações e demandas.

O aplicativo TEM MEU VOTO, continua recebendo inúmeras demandas e solicitações da população, além do WhatsApp do gabinete estar disponível. “Mesmo em home office as demandas não param e o gabinete continua trabalhando no atendimento e direcionamento das solicitações”, disse Júnior.

Durante a semana o vereador atendeu a população nos bairros e mostrou ao poder executivo suas necessidades. Além disso, Júnior fiscalizou hospitais, postos de saúde e ESF’s (Estratégia de Saúde da Família) de Sete Lagoas, constatando que realmente a situação do município é bastante preocupante em relação a COVID-19. “Fica aqui o meu alerta para a população intensificar os cuidados com a saúde”, finalizou Sousa.

As demandas do gabinete estão sendo atendidas pelo WhatsApp (31) 9 9655-6328 ou (31) 9 7121-5015 e através do app TEM MEU VOTO. Links para baixar o app:

Google Play https://play.google.com/store/ apps/details?id=org.temmeuvoto

Play Store https://apps.apple.com/br/app/ tem-meu-voto/id1510259183

Ascom/ Vereador Júnior Sousa