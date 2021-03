Prefeitura instala lixeiras de coleta seletiva no Terminal Urbano

Dando continuidade à ampliação da coleta seletiva no município, a Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semadetur) e da Codesel – instalou, nesta quinta-feira, 11, mais um conjunto de lixeiras para o descarte correto de plástico, papel, vidro e metal, desta vez, na avenida Antônio Olinto, em frente ao Terminal Urbano. Outras praças e espaços públicos da cidade já contam com o equipamento.

Segundo a bióloga da Semadetur, Dilma Nunes, o principal objetivo é conscientizar a população sobre a necessidade de se jogar os resíduos no local adequado. “A instalação das lixeiras em pontos estratégicos será uma atividade contínua da Secretaria para desenvolver um trabalho de educação ambiental, direcionado às pessoas que trabalham ou usam o local onde estão sendo feitas essas ações”, afirma a servidora.

Dilma Nunes aponta os problemas da disposição inadequada de materiais. “Um dos maiores problemas ambientais e de bem-estar quanto à paisagem que as cidades possuem é a disposição inadequada dos resíduos, comumente chamados de ‘lixo’. A Semadetur é responsável pelos cuidados da limpeza urbana no município. Temos o cronograma de recolhimento de lixo domiciliar, que é executado pela Litucera. Já a varrição de ruas, manutenção de praças, jardins e áreas públicas é um serviço realizado pela Codesel”, explica.

De acordo com a bióloga, a participação da comunidade é de suma importância. “Fazemos muito, mas precisamos da participação da população, pois sem a colaboração de todos, não conseguiremos manter a cidade limpa. A população pode ajudar recolhendo o lixo, embalando-o e colocando para a coleta, observando o horário e dias de acordo com o cronograma da sua localidade. Não jogar lixo em locais inadequados como lotes e calçadas e sempre utilizar as lixeiras em locais públicos. Os proprietários de lotes vagos precisam mantê-los capinados e limpos, evitando transtornos aos vizinhos e a proliferação da dengue”, alerta.

Mais lixeiras

A Prefeitura segue adquirindo mais lixeiras que em breve serão instaladas em outros pontos da cidade. “É uma demanda da comunidade, principalmente no Terminal, que tem um grande fluxo de pessoas. Esperamos que a instalação dessas lixeiras contribua para manter o espaço mais limpo”, finaliza o secretário de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo, Edmundo Diniz.

Renato Alexandre

Prefeitura de Sete Lagoas – Ascom