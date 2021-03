Prefeitura promove transformação positiva em locais públicos com nova iluminação de LED

Desde o segundo semestre do ano passado, a Prefeitura de Sete Lagoas não para de mudar a realidade de ruas, avenidas, praças e nos principais pontos turísticos da cidade com a implantação de iluminação com a moderna tecnologia de LED. Além da segurança para o cidadão, o sistema garante mais eficiência com a redução do consumo de energia e menor necessidade de manutenção.

Desde que assumiu a Prefeitura, em seu primeiro mandato, o prefeito Duílio de Castro definiu que a revitalização da iluminação pública seria prioridade. O cronograma de melhoria foi colocado em prática assim que o equilíbrio das contas municipais permitiu tal investimento. “Nossa maior aposta será no turismo, uma indústria limpa que gera emprego e renda para a cidade. As lâmpadas de LED garantem mais luminosidade valorizando espaços urbanos e turísticos e ainda aumenta a percepção de segurança durante a noite”, justificou.

O cronograma é implementado pelo Departamento de Iluminação Pública do Município e o serviço foi concluído na semana passada em um dos locais mais contemplados pelos sete-lagoanos e visitado por turistas. Novas luminárias foram instaladas em toda extensão da estrada de acesso e no alto da Serra Santa Helena. Duílio de Castro foi conferir de perto o serviço e não escondeu a satisfação ao encontrar o novo cenário noturno. “Estamos trabalhando muito para modernizar nosso parque de iluminação, é uma verdadeira transformação em nossa cidade. Assim que a pandemia permitir, a Serra será um local muito mais seguro para se frequentar, inclusive à noite”, comentou.

SERVIÇO EXECUTADO

O projeto é abrangente, sendo que até o momento foram instaladas 408 lâmpadas de 50 watts, 1080 de 90 watts e 1400 de 150 watts, totalizando 2.888 pontos com a nova iluminação. A melhoria chegou em importantes locais como as lagoas Paulino, Cercadinho, Catarina e Boa Vista e ruas e avenidas dos bairros São Geraldo, Bernardo Valadares, São João, Barreiro, Canaan, Centro e Interlagos. As avenidas Marechal Castelo Branco, Professor Abeylard e Raquel Teixeira Viana também foram contempladas. Outro local de destaque é a avenida Sítio da Abadia, no Montreal, que faz a ligação com a região sul do município e o Distrito Industrial.

“A expectativa é que no futuro Sete Lagoas esteja coberta com esta tecnologia que tem durabilidade três vezes maior que as lâmpadas que estão sendo substituídas”, explica Marcone Nascimento, gerente de Iluminação Pública da Secretaria Municipal de Obras.

A perspectiva é que Sete Lagoas tenha condições de implantar o conceito denominado “cidade inteligente”, quando a potência das luminárias poderá ser reduzida em determinadas situações e possíveis avarias no equipamento serão identificadas automaticamente.