Quase 9 mil casos de dengue foram notificados em Minas em 2021 e mais de 2 mil foram confirmados

Com mais 394 registros, Minas Gerais chegou a 2.732 casos confirmados de dengue em 2021. São ainda 8.773 casos prováveis (casos notificados exceto os descartados). As informações foram divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) nessa quarta-feira (10) e são referentes aos dados obtidos até o dia 9 de março.

Sobre os óbitos, somente um foi registrado até o momento. Outros dois estão em investigação.

Em relação à febre chikungunya, foram registrados 1.587 casos prováveis da doença 780 casos foram confirmados. Não foram confirmados óbitos.

Já em relação à zika, foram registrados 66 casos prováveis e, desse total, cinco confirmados. Não foram confirmadas mortes.

Situação nos municípios

Segundo a pasta, Belo Horizonte é o município que mais registrou casos prováveis, com 1.049 contabilizações. Uberaba, no Triângulo Mineiro, aparece em segundo lugar, com 733 registros. Cataguases, na Zona da Mata, fecha o top 3, com 673 contabilizações.

Fonte: Itatiaia