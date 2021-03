O tema que não pode ser esquecido nesse momento de crise com o aumento de contaminações por Coronavírus é “aglomerações”.

Evite aglomerações e faça o uso constante de máscara sabendo que sua vida está em jogo.

Afirmei na matéria anterior fazer parte do grupo de risco, e cumprir fielmente todas as determinações que garantam minha saúde e daqueles que me cercam.

Quando falo no título dessa semana parada obrigatória é pensando também no meu próximo.

Nossa cidade também vive a crise do desemprego como em todo o mundo, e observa-se que o setor da economia foi afetado obrigando algumas empresas a reduzir o quadro de funcionários.

O desemprego é hoje um fato concreto.

Lamentável viver essa realidade cujas estatísticas mostram, que os auxílios emergenciais não atende ao número necessário de famílias.

Isso leva pessoas para busca de alternativas e ter uma renda para o custeio das despesas emergenciais de um lar.

Mas vamos pensar positivo e dar nossa contribuição da melhor maneira possível, sem afetar nenhuma norma estabelecida pelas leis.

Embora seja baixo o índice de veículos e motos circulantes pela cidade devido à situação que vivemos, iremos encontrar nos semáforos da cidade pessoas que aguardam a “parada obrigatória” para vender seus produtos/mercadorias.

Eu os chamo de “Empreendedores das Paradas Obrigatórias”.

São Pequenos Empresários (as) que nesse momento de crise do desemprego, estão confiantes que levando os seus produtos/mercadorias até o cliente em trânsito, também evitam aglomerações nos comércios que irão vender da mesma forma em quantidade maior.

Fui claro?

Para que vou estacionar meu carro, pagar faixa azul, entrar no estabelecimento, fazer a compra, pegar fila no caixa se terei no semáforo com maior rapidez?

Sou cliente desses Empreendedores, onde compro no afã de dar minha parcela de contribuição aos Pequenos Empresários que estão trabalhando.

Eu disse trabalhando e não estão pedindo.

A parada é obrigatória, você quer comprar?

Até a semana que vem se Deus quiser, e Ele há de querer.