Há dois dias sem óbitos, Sete Lagoas segue com 100% de ocupação de leitos de UTI/SUS

Sete Lagoas já vacinou mais de 10 mil pessoas contra a Covid

Sete Lagoas chega nesta quinta-feira, 11 de março, a 11.898 contaminações por Covid desde o início da pandemia, com a confirmação de mais 151 novos casos positivos, sendo 83 mulheres e 68 homens. Estão sendo monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde 1.757 pessoas e 3.117 já tiveram o acompanhamento concluído. Os testes negativos somam 23.950 desde o início da pandemia.

A cidade segue há dois dias sem novos óbitos em decorrência de complicações da Covid-19. São 200 óbitos até o momento, 73 pacientes de Sete Lagoas hospitalizados com resultado positivo, 247 pessoas em isolamento domiciliar e 11.378 pacientes já curados.

Hospitalizados

Dos 102 pacientes internados hoje, 46 estão em UTI e 56 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 32 de Sete Lagoas, dois de Paraopeba, dois de Prudente de Morais, os demais de Pirapama, Pompéu, Papagaios, Caetanópolis, Abaeté, Inhaúma, Cachoeira da Prata, Cordisburgo, Capim Branco e Funilândia. Entre os internados, 77 testaram positivo para Covid, três tiveram resultado negativo e 22 aguardam resultados de exames.

No Hospital Municipal estão 38 internados, sendo 29 em UTI. No Hospital Nossa Senhora das Graças são 20 internações, sendo cinco em UTI, das quais duas em leitos do SUS. No Hospital da Unimed são 21 pacientes internados, sendo seis em UTI. E na UPA 23 internados, seis deles em UTI. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid, somando-se as unidades do SUS e da rede particular, teve uma ligeira redução em relação a ontem, chegando a 92%. Se considerarmos apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice é de 100%. Lembrando que ocupação acima de 100% não significa que há pacientes sem atendimento, mas sim que estão em leitos que não estão cadastrados no SUS, ou seja, não há pacientes desassistidos ou em macas pelos corredores em Sete Lagoas. Todos os pacientes são atendidos.

Vacinômetro

Até esta quarta-feira, 10, receberam a primeira dose da vacina em Sete Lagoas 10.195 pessoas. Deste total, 5.434 foram aplicadas em profissionais da Saúde e 4.761 em idosos. A segunda dose já foi aplicada em 5.133 pessoas, sendo 1.450 idosos e 3.683 profissionais da Saúde.

A vacinação segue nesta sexta-feira, 12, para profissionais de saúde a partir dos 30 anos, no estacionamento do Unifemm, de 08h30 às 17h. Os documentos necessários são carteirinha da classe profissional da saúde e comprovante de vínculo com estabelecimentos de atendimento à saúde. Na próxima semana um novo cronograma de vacinação deve ser anunciado. Enquanto não chega a sua vez, continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus