Alunos de programa social visitam sede do Corpo de Bombeiros em Sete Lagoas

5ª Companhia independente recebe visita de alunos de Programa Social em Sete Lagoas

A 5ª Companhia Independente de Bombeiros Militar, sediada em Sete Lagoas, recebeu na última quarta-feira (10/03), na sede da 1ª Companhia Operacional, 15 alunos integrantes do Programa Próximo Passo desenvolvido pela CDM (Cooperação para o Desenvolvimento e Morada Humana), que possui sede no bairro Cidade de Deus em Sete Lagoas.]

O projeto atende jovens até 17 anos, proporcionando uma série de atividades que visam contribuir para o desenvolvimentos destes jovens e auxiliar na sua preparação para o mercado de trabalho.

A visita foi fruto de uma pesquisa realizada junto aos alunos, a respeito de qual profissão eles teriam interesse de conhecer um pouco mais e o Corpo de Bombeiros recebeu os votos da maior parte da turma.

Devidos os protocolos de prevenção contra COVID-19 e visando desenvolver a atividade de maneira segura, foram propostos dois dias atividades.

Na primeira semana tiveram uma palestra acerca das atividades desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros Militar, incluindo algumas informações acerca da carreira e formas de ingresso, tendo em vista que os jovens estão se preparando para o mercado de trabalho.

No segundo momento, visitaram as instalações da 5ª Cia Ind. BM, onde puderam conhecer de perto e receber mais informações sobre as atividades desenvolvidas, equipamentos, materiais e viaturas operacionais.

Seguindo a recomendação das autoridades sanitárias, foram adotadas medidas de segurança e de higiene para prevenção relativas a COVID-19, durante o desenvolvimento das atividades.

Ascom/5ª Cia Bombeiros SL