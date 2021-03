Galo: confira cenários e possíveis adversários cabeças de chave na Libertadores

Atlético estará no pote 2 do sorteio, que será realizado em 9 de abril

O Atlético conhecerá os adversários da fase de grupos da Copa Libertadores em aproximadamente um mês. Mais precisamente em 9 de abril. Contudo, a equipe mineira já vislumbra possíveis cenários e adversários. As equipes serão divididas em quatro potes com base no critério ranking da Conmebol, que coloca o Galo na 19ª posição e, por isso, no pote 2.

Até o momento, a Libertadores 2021 possui seis cabeças de chaves — pote 1 — confirmados: Palmeiras (atual campeão), River Plate, Boca Juniors, Flamengo, Cerro Porteño e Olímpia. A definição das duas últimas vagas depende do término do Campeonato Uruguaio, que se encerra no fim deste mês.

Caso classifiquem-se Nacional e Montevideo City, serão cabeças de chave Nacional e São Paulo. Mas caso dê Nacional e Peñarol, o tricolor-paulista perde vez e cai para o pote 2.

Conforme regulamento da Conmebol, esquipes de mesma nacionalidade não ficam no mesmo grupo. A exceção são equipes oriundas da fase preliminar da competição. Com isso, Grêmio e Santos podem entrar em grupo com brasileiros. Internacional está no pote 2 e Fluminense no 3.

É seguro dizer que o Atlético terá uma das seguintes equipes do pote 1 como adversária: River, Boca, Cerro Porteño, Olímpia, Nacional ou Peñarol.

Classificados

Argentina: Boca Juniors, River Plate, Racing, Argentinos Juniors, Vélez Sarsfield, Defensa y Justicia e San Lorenzo

Bolívia: Always Ready, The Strongest, Bolívar e Royal Pari

Brasil: Flamengo, Internacional, Atlético-MG, Palmeiras, São Paulo, Fluminense, Grêmio e Santo

Chile: Universidad Católica, Unión La Calera, Universid de Chile e Unión Española

Colômbia: América de Cali, Independiente Santa Fe, Junior Barranquilla e Atlético Nacional

Equador: Barcelona de Guayaquil, LDU, Independiente del Valle e Universidad Católica

Paraguai: Cerro Porteño, Olimpia, Libertad e Guaraní

Peru: Sporting Cristal, Universitario, Ayacucho e Universidad César Vallejo

Uruguai (restam duas vagas para fase de grupos): Liverpool e Montevideo Wanderers

Venezuela: Deportivo La Guaira, Deportivo Táchira, Deportivo Lara e Caracas

Ranking da Conmebol:

Fonte: Itatiaia