Cruzeiro e São Raimundo duelam em Roraima em novo encontro na 1ª fase da Copa do Brasil

Time celeste pode ter mudanças no setor ofensivo para estreia no torneio nacional

Pelo segundo ano seguido, o Cruzeiro terá o mesmo adversário pela frente na primeira fase da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira (11), às 19h15 (horário de Brasília), o time celeste volta a enfrentar o São Raimundo, no estádio Canarinho, em Boa Vista.

Acompanhe, a partir das 19h, a Jornada Esportiva da Itatiaia, com o 1º Time do Rádio. Narração de Enio Lima, comentários de Léo Figueiredo e reportagens de Samuel Venâncio e Emerson Pancieri. A ancoragem será de João Vitor Cirilo.

Na temporada passada, a Raposa levou a melhor e avançou com o empate por 2 a 2. Situação que pode se repetir, pois a equipe cruzeirense está mais bem colocada no ranking da CBF e tem a vantagem de jogar pela igualdade para ir à segunda fase.

O time celeste não poderá contar com dois jogadores, por conta da covid-19: o zagueiro Weverton e o atacante Stênio. Outra baixa para o técnico Felipe Conceição é o experiente zagueiro Manoel. Titular absoluto na defesa, ele foi vetado pelo departamento médico depois de sentir um desgaste muscular no jogo contra a URT, no último sábado (6), pelo Campeonato Mineiro.

O treinador tem algumas dúvidas na escalação. Desfalque diante da URT para cumprir suspensão, William Potker e Bruno José disputam uma vaga no ataque. No meio de campo, Claudinho e Marcinho são as opções.

São Raimundo

Apesar de permanecer no cargo desde o ano passado, o técnico Chiquinho Viana não estará à frente do São Raimundo desta vez contra o Cruzeiro. Ele foi infectado pela covid-19 e está internado desde o último fim de semana. O auxiliar técnico Beto Vieira será o comandante.

Além do treinador, o time roraimense tem outros atletas remanescentes da temporada passada que entraram em campo contra o Cruzeiro em 2020. Entre eles, o lateral-direito Alex, o lateral-esquerdo Bruno Maia, o zagueiro Veracruz, o volante Belão, o meia Ygor e os atacantes Stanley, Marcos Felipe e Klebinho.

São Raimundo x Cruzeiro São Raimundo: Ricardo; Fernandinho, Edson, Vicente e André Arruda; Poroca, Feliphinho, Ygor e Rian; Ribinha e Stanley. Cruzeiro: Fábio; Cáceres, Ramon, Eduardo Brock e Alan Ruschel; Adriano, Matheus Barbosa e Claudinho (Marcinho); Airton, William Pottker (Bruno José); Rafael Sobis. Técnico: Luiz Felipe Scolari Motivo: 1ª fase da Copa do Brasil

Data: 11 de março de 2021, quinta-feira às 19h15

Local: Estádio Canarinho,em Boa Vista(RR) Árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)

Auxiliares: Alex Ang Ribeiro e Luiz Alberto Andrini Nogueira (ambos de SP)

Por Agência Estado/Redação