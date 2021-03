Um homem, identificado como Natanael, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo nesta quarta-feira, no bairro Cidade de Deus.

De acordo com as primeiras informações, o crime aconteceu na rua 18, próximo à Escola Municipal Marilza Fleury. Autoria e motivação do crime, ainda são desconhecidas.

Ocorrência em andamento, matéria em atualização