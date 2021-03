Prefeitura reforça apoio às ações do Conselho Municipal de Saúde

O prefeito Duílio de Castro e o secretário municipal de Saúde, Dr. Flávio Pimenta, receberam na manhã desta quarta-feira, 10, no gabinete do prefeito, membros do Conselho Municipal de Saúde. Na pauta, algumas reivindicações do Conselho para melhor estruturação das ações, com apoio da Prefeitura na infraestrutura, principalmente tecnológica, além de demandas de informações em relação à situação de enfrentamento da pandemia.

“O Conselho Municipal de Saúde de Sete Lagoas é um importante parceiro da gestão e nos ajuda a ouvir a voz da população. Na medida do possível, tentaremos atender a demanda dos conselheiros”, adiantou o secretário municipal de Saúde, Dr. Flávio Pimenta.

O prefeito Duílio de Castro corroborou. “Os conselhos fazem um importante trabalho e são parceiros do Município nas demandas da população, e na saúde não é diferente, ainda mais agora em um momento de pandemia. Precisamos dar melhores condições de ação a esse importante órgão de apoio à gestão da saúde”, finalizou.