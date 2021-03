Vereadores homenageiam servidor e presidência formata outras frentes Parlamentares

Durante a Reunião Ordinária da terça-feira (09), o presidente da Câmara Municipal, Pr. Alcides (PP),informou que o Legislativo “não está alheio à gravidade do momento da pandemia”. Prova disso foi a publicação da Portaria 18/2021 que determinou a retomada do serviço remoto para os servidores até o próximo dia 25. As atividades parlamentares continuam, assim como as Reuniões Ordinárias.

Na pauta de votações todos os textos foram aprovados pelos parlamentares. O PLC 02/2021 passou com votos contrários dos vereadores Junior Sousa e Janderson Avelar (MDB), Heloísa Frois e Ivson (Cidadania) Carol Canabrava (Avante) e Marli de Luquinha (MDB). O texto passou para encerrar tramitação em Extraordinária e foi aprovado com os mesmos votos contrários.

Sem esconder a consternação pela morte do ex-servidor do Legislativo, Jorge Roberto, vítima da Covid-19, os vereadores, em comunicação pessoal, prestaram homenagens e enviaram condolências à família. A Câmara Municipal declarou luto oficial de três dias pela perda do servidor com 27 anos de serviços prestados. Uma Moção com mensagem de pesar aos familiares foi apresentada por Pr. Alcides (PP) e colocada à disposição para assinatura dos demais parlamentares.

Durante a sessão novas e importantes frentes parlamentares foram formatadas. A Frente Parlamentar dos Direitos da Criança e do Adolescente ficou com: Carol Canabrava (Avante), Marli de Luquinha (MDB), Heloísa Frois (Cidadania), Ivson (Cidadania), Caio Valace (Pode), José de Deus (REP), Gilson Liboreiro (SD) e Junior Sousa (MDB).

A Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Mulher ficou composta por Marli de Luquinha, Carol Canabrava, Junior Sousa, Caio Valace, Ismael Soares e Heloísa Frois. Por fim, os vereadores Eraldo da Saúde (Patri), Ivson, Marli de Luquinha, Sílvia Regina (PSC), Ivan Luiz (Patri) e Caio Valace compõem a Frente em Defesa da Assistência Social.

A seguir você acompanha os destaques dos vereadores na comunicação pessoal:

Rodrigo Braga (PV): Quando o senhor fez o minuto de silêncio em homenagem ao Jorge Roberto me peguei relembrando momentos que vivenciei com aquele ser humano muito iluminado. Sempre muito positivo. Pessoa muito simples que encorajava a todos. Deixou grandes ensinamentos. Rodrigo lembrou dados históricos sobre o Dia Internacional da Mulher

João Evangelista (PSDB): Quero enviar um abraço para a família do Jorge Roberto companheiro desde 2005 quando cheguei aqui. Amigo leal e pessoa que a gente podia contar. Nunca passou por mim sem falar um bom dia, um boa tarde. Precocemente nos deixa para cumprir sua missão. Pessoas ainda não estão entendendo a gravidade do momento da pandemia na cidade.

Junior Sousa (MDB): Feliz Dia das Mulheres para todas em especial para minha mão. Estender cumprimentos à família do Jorge com quem trabalhei, ao lado, por vários anos. Recebemos a notícia de forma inesperada. Sentimos que não temos controle sobre nada, muito difícil falar aqui hoje. Recebemos 1.210 vacinas e amanhã será retomada a vacinação.

José de Deus (REP): Mulheres virtuosas, quem achará. Seu valor muito se excede ao de finas joias. Queria parabenizar todas as mulheres pelo dia da Mulher. Que Deus conforte o coração da família e dos amigos do Jorge Roberto, nosso colega de trabalho.

Carol Canabrava (Avante): Prestar meus sentimentos a toda família do Jorge. Convivemos com ele, homem íntegro, trabalhador, alegre e sempre passava uma energia muito boa. Muito presente durante todo o meu período na Câmara. Sobre o Dia da Mulher, é um dia para ser comemorado, falar das nossas lutas, que não são poucas e celebrar nossas conquistas.

Caio Valace (Pode): Prestar homenagem ao Jorge Roberto abraçando sua mãe e irmã. Fui o responsável pela lei do controle interno e depois, quando voltei à Câmara, cheguei e o Jorge me abraçou me agradecendo pela lei porque foi um local onde ele atuou por muito tempo.

Ismael Soares (PSD): Parabenizar todas as mulheres da Câmara e da cidade.

Ivan Luiz (Patri): Dia hoje começa triste, na vida deixamos duas coisas, herança e legado. Herança é o que deixamos para as pessoas, legado é o que deixamos nas pessoas. Jorge Roberto deixa um legado importante em todos nós, legado de caridade, bondade.

Janderson Avelar (MDB): Parabenizar as mulheres pelo dia de ontem. Deixar os sentimentos para a família do Jorge Roberto, convivemos muito no Boa Vista, na mesma região. Pedir a população para ajudar no combate ao coronavírus, somos seres humanos.

Eraldo da Saúde (Patri): O que aconteceu com nosso amigo Jorge podemos fazer uma reflexão da vida. Conhecia o Jorge a 30 anos, quando ainda era taxista, próximo à padaria Alvorada. Fiquei muito sentido. A gente fecha os solhos e vê como a vida passa rápido. E parabenizar todas as vereadoras e todas as mulheres, minhas filhas e esposa pelo Dia da Mulher.

Heloísa Frois (Cidadania): Manifestar meus profundos sentimentos aos familiares do Jorge Roberto. Quando cheguei aqui veio me conhecer em uma extrema demonstração de cuidado e atenção. Parabenizar o Nossa Senhora das Graças

Marli de Luquinha (MDB): Me sinto honrada em trabalhar ao lado de vocês (vereadoras). Parabenizar minha mãe de modo especial, é guerreira. Grande perda a do Jorge, funcionário dedicado e amigo. Fiquei chocada com a notícia e externar meus sentimentos aos familiares.

Gilson Liboreiro (SD): A pandemia se agravou, a média móvel de mortes ontem, 1.500, foi a maior, fruto de uma gestão errada. O que nos preocupa é Sete Lagoas. É preciso a junção de três fatores importantes gestão, conscientização e fiscalização. É função desta Casa cobrar ações do Executivo. É preciso fazer um plano de contingência.

Ivson (Cidadania): Estamos vivendo um luto pela perda do nosso servidor, luto por todas as vidas perdidas na cidade. E vivemos um luto, também, por conta de um direito nosso que foi tolhido, direito de ir e vir, falo com relação ao decreto. O que foi feito de diferente nesse um ano de pandemia? Não podemos querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas.

Pr. Alcides (PP): Abraçar todas as servidoras e vereadoras, assim abraço todas as mulheres da cidade com relação a importância do 8 de março, parabéns.

Ascom/Câmara Municipal