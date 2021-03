Oportunidade: IBGE oferece 482 vagas temporárias em Minas Gerais

O IBGE publicou nesta quarta-feira (10), quatro editais para contratar temporariamente 6.500 pessoas para trabalhar nas pesquisas do Instituto. Há oportunidades em todos os estados do país e em mais de 500 municípios. Dois editais possuem vagas para Minas Gerais com 482 vagas disponíveis. As inscrições começam nesta quinta-feira (11) no site do Cebraspe, banca organizadora pelos processos.

Essas oportunidades são para trabalhar nas pesquisas que constam no calendário de divulgação mensal do IBGE e não no Censo Demográfico 2021.

Para mais informações sobre esse assunto acesse a página do IBGE na Internet – www.ibge.gov.br ou diretamente na Agência de Notícias IBGE – http://agenciadenoticias.ibge.gov.br/

Com IBGE