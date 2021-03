Sete Lagoas chega a 200 mortes nesta quarta. Ocupação de leitos UTI passa de 102%

Idosos a partir de 80 anos voltam a ser vacinados em Sete Lagoas até esta quinta

Sete Lagoas chega nesta quarta-feira, 10 de março, a 11.747 contaminações por Covid desde o início da pandemia, com a confirmação de mais 154 novos casos positivos, sendo 84 mulheres e 70 homens. Estão sendo monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde 1.741 pessoas e 3.077 já tiveram o acompanhamento concluído. Os testes negativos somam 23.787 desde o início da pandemia.

Um óbito suspeito ocorrido na Unimed, no dia 6, foi confirmado. Trata-se de um homem de 72 anos. Assim, a cidade chega hoje à marca de 200 óbitos em decorrência de complicações da Covid. São 64 pacientes de Sete Lagoas hospitalizados com resultado positivo, 231 pessoas em isolamento domiciliar e 11.252 pacientes já curados.

Hospitalizados

Dos 103 pacientes internados hoje, 48 estão em UTI e 55 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 33 de Sete Lagoas, dois de Paraopeba, dois de Prudente de Morais, dois de Cordisburgo e os demais de Jequitibá, Pompéu, Papagaios, Caetanópolis, Abaeté, Inhaúma, Cachoeira da Prata, Capim Branco e Funilândia. Entre os internados, 69 testaram positivo para Covid, seis tiveram resultado negativo e 28 aguardam resultados de exames.

No Hospital Municipal estão 38 internados, sendo 30 em UTI. No Hospital Nossa Senhora das Graças são 22 internações, sendo cinco em UTI, das quais duas em leitos do SUS. No Hospital da Unimed são 19 pacientes internados, sendo sete em UTI. E na UPA 24 internados, seis deles em UTI. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid somando-se as unidades do SUS e da rede particular chega hoje a 96%. Se considerarmos apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice é de 102,7%.

Vacinação

A vacinação contra a Covid-19 com a primeira dose para idosos a partir de 80 anos e a segunda dose para idosos a partir de 86 anos foi retomada hoje e segue até amanhã em três locais: A primeira dose está sendo aplicada no estacionamento do Unifemm (entrada pela rua Pedra Grande) e no Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino, na Praça da Feirinha, de 8h30 às 17h. Já a segunda dose está sendo aplicada no estacionamento do Shopping Sete Lagoas, de 13h às 18h. O acesso será permitido até às 17h.

Os documentos necessários para a primeira dose são identidade com foto, comprovante de endereço em nome do idoso e cartão do SUS. Para a segunda dose, é preciso levar ainda o comprovante da primeira dose. O idoso que não tem comprovante de endereço em seu nome deve ligar para o posto de saúde mais próximo solicitando um parecer com a comprovação de vínculo. Idosos acamados ou com dificuldade de locomoção devem agendar a vacina também ligando para o posto de saúde mais próximo.

O vacinômetro volta a ser atualizado amanhã. Enquanto não chega a sua vez, continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/coronavirus

Renato Alexandre

Prefeitura de Sete Lagoas – Ascom