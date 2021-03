Serviços odontológicos chegam ao Sesc Sete Lagoas

Atendimentos têm foco na promoção da saúde oral e prevenção às doenças bucais mais prevalentes

O Sesc Sete Lagoas acaba de ganhar um novo espaço e passará a oferecer assistência odontológica. Foram inaugurados dois consultórios para execução de procedimentos de baixa e média complexidade em clínica geral e especializada. Tudo isso, com foco na saúde bucal e qualidade de vida dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e de toda a população do município.

Quem for até à unidade, localizada na rua Francisco Vicente, 23, no bairro Papavento, poderá ser atendido por uma equipe multidisciplinar, composta por profissionais altamente qualificados. Serão oferecidos serviços de restaurações, extrações simples, limpeza, raspagem supragengival e subgengival, raios-x, tratamento endodôntico e clareamento. Todos os protocolos de segurança contra a Covid-19 estão sendo adotados nos consultórios.

Os atendimentos serão realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. As consultas podem ser agendadas pela Central de Atendimento (31 3270-8100) ou diretamente na unidade.

Com Ascom/Sesc