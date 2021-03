Prefeitura de Matozinhos publicou decreto com medidas mais restritivas. Comércio fecha às 17h.

A Prefeitura de Matozinhos publica novo Decreto Nº 3.460, de 09 de março de 2021, que impõe medidas restritivas mais severas para controle da Covid-19, no município. A decisão busca evitar o agravamento do quadro epidemiológico do Coronavírus na cidade, diante dos altos índices de contaminação registrados nos últimos dias.

Informamos ainda, que o Decreto terá vigência do dia 10/03/2021 até o dia 31/03/2021, podendo ser prorrogado conforme avaliação periódica evolutiva dos riscos de contágio e disseminação da doença.

Grande parte dos municípios mineiros estão empenhados em uma ação conjunta, para tentar segurar a onda de contaminação. Por isso, a Prefeita de Matozinhos Zélia Pezzini participou de uma reunião realizada pela Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte (GRANBEL), nesta segunda-feira, 08. Na ocasião, 26 (vinte e seis) Prefeitos representantes dos municípios da RMBH, deliberaram a implementação da denominada “Onda Lilás”, para intensificarem o combate à pandemia causada pela Covid-19, sendo este um programa intermediário entre a “onda roxa” e a “onda vermelha” do programa estadual Minas Consciente.

Nesta terça, 09, Zélia juntamente com o Comitê de Enfrentamento da Covid-19, também se reuniu com o Prefeito de Capim Branco Elvis Presley e os profissionais da saúde desse município, para acordarem ações paralelas para conter o vírus. A única saída para termos resultados mais eficazes é a união entre os municípios, com medidas preventivas similares. Consideramos ainda, que o envolvimento da população é fundamental para conseguirmos êxito com esta iniciativa e baixarmos os números de contaminados e leitos ocupados no Estado.

Motociclistas que trabalham com delivery, representantes de academias e similares fizeram um protesto na manhã desta quarta-feira (10), em frente à prefeitura de Matozinhos, questionado obre a proibição do funcionamento, principalmente dos deliverys após as 20 horas.

Uma comissão com representantes de cada setor foi convocada para se reunir com a Prefeita Zélia Pezzini, mas a imprensa não pôde acompanhar a explicação.

Clique aqui para acessar o Decreto Nº 3.460, de 09 de março de 2021 na íntegra

Da Redação com Prefeitura de Matozinhos