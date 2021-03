Carro cai no rio das Velhas e bombeiros procuram por passageiro, em Santa Luzia

O Corpo de Bombeiros busca um homem que desapareceu depois que um carro caiu no rio das Velhas, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, nesta quarta-feira (10).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma mulher dirigia pela MG-020, quando perdeu o controle da direção e caiu dentro do rio. Ela conseguiu sair do veículo com vida e foi socorrida para um hospital.

Testemunhas disseram aos bombeiros que o pai dessa mulher também estava no carro. Ele ainda não foi encontrado. Os bombeiros trabalham para retirar o veículo das águas. A correnteza é forte no local.

Esta matéria está em atualização

Fonte: O Tempo