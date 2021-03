Cruzeiro encerra preparação em Belo Horizonte e viaja para Roraima para encarar o São Raimundo

Virando a chave do Campeonato Mineiro para a Copa do Brasil, o Cruzeiro finalizou nesta terça-feira a preparação em Belo Horizonte antes da viagem para Boa Vista-RR, onde a Raposa encara o São Raimundo, pela primeira fase da Copa do Brasil. O duelo está marcado para a quinta-feira (11), às 19h15, no estádio Canarinho.

Maior campeão do torneio nacional com seis títulos, o Cruzeiro ainda fará mais um treino na manhã desta quarta-feira em solo roraimense antes do compromisso contra o São Raimundo. As atividades serão feitas no palco do confronto.

Esse será o segundo ano consecutivo que o Cruzeiro enfrentará o São Raimundo pela primeira fase da Copa do Brasil. Em 2020, o Clube Cinco Estrelas empatou com o time oponente por 2 a 2 e conseguiu a classificação nos pênaltis.

Presente no último encontro entre as equipes, o volante Adriano relembrou como foi o jogo e falou sobre como o Cruzeiro deve jogar para sair de campo com a vitória.

“Tínhamos muitos jogadores jovens, estávamos montando a equipe e o estádio estava recém-inaugurado, com o gramado ainda sem as condições ideais. Mas mesmo com todas as dificuldades, conseguimos a classificação”, citou.

“Precisamos ter a postura que o nosso treinador sempre pede, de jogar bastante ofensivo, no campo do adversário, com pressão e buscando sempre o gol”, completou.

Confira a entrevista completa com o volante Adriano:

