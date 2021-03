América contrata o jovem atacante Ribamar

O América concretizou sua terceira contratação para a temporada 2021. Ribamar, de 23 anos, passa a defender o Coelho e assina contrato definitivo até dezembro de 2021. Considerado um dos atacantes mais promissores nacionalmente nos últimos anos, Ribamar contribuirá com o América nas disputas do Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série A.

A trajetória de Ribamar no futebol se iniciou no Rio de Janeiro, sua cidade natal. O atacante fez quase a totalidade de sua formação no Botafogo-RJ, defendendo as categorias de base do clube até 2016. Ascendido ao profissional com 19 anos, logo assumiu a titularidade na equipe botafoguense.

Ainda em 2016, foi negociado pelo Botafogo-RJ com o Munique 1860, clube rival do Bayern de Munique na Alemanha. Por lá, atuou na temporada 2016-17 e voltou ao Brasil para defender o Athletico-PR. No time paranaense, ele jogou pela Copa Libertadores, Copa Sul-americana, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

No segundo semestre de 2018, Ribamar voltou ao exterior e atuou no futebol egípcio e árabe. Em seguida, foi contratado pelo Vasco-RJ. No clube carioca, jogou nas temporadas 2019 e 2020 em um total de 64 jogos. Em seu primeiro ano na equipe, conquistou a Taça Guanabara.

Ficha do jogador

Nome completo: Lucas Ribamar Lopes dos Santos Bibiano

Data de nascimento: 21/5/1997

Local de nascimento: Rio de Janeiro (RJ)

Altura: 1,84 m

Clubes: Botafogo-RJ (até 2016), Munique 1860 (2016 a 2017), Athletico-PR (2017 a 2018), Pyramids-EGI (2019), Ohod Club-ARA (2019) e Vasco-RJ (2019 a 2020).

Principal título: Taça Guanabara (2019).