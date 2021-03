UAI-Sine Sete Lagoas tem vagas para vendedor e mais 26 oportunidades de emprego. Confira!

O atendimento para as vagas de emprego somente será realizado após agendamento prévio pelo link https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obra

Padeiro: responsável pela produção de todos os itens de panificação, pães salgados e doces, que podem ser recheados ou não, tortas, quiches, bolos, tortas doces, entre outros. Responsável por organizar os materiais necessários, produzir as massas, modelar o pão, produzir recheios e coberturas, assar os pães, bater massas de bolos, biscoitos e tortas, confeitar os doces.

Experiência: 06 meses na carteira – ensino médio

Ajudante de padeiro: auxiliar no pré-preparo, preparo e processamento da produção de itens de panificação.

Experiência: 06 meses na carteira – ensino médio

Mecânico de maquinas pesadas: manutenções preventivas e corretivas em caminhões toco, caminhões truck, pá carregadeiras, escavadeiras, retroescavadeiras e munck.

Experiência: 06 meses na carteira – cnh; b; b

Auxiliar de mecânico de maquinas pesadas: auxiliar nas manutenções preventivas e corretivas de caminhões e máquinas.

Experiência: 06 meses na carteira – cnh; b; b: b

Eletricista: fazer execução de instalações elétricas prediais de acordo com os projetos e com as normas vigentes. Quantificar e inspeciona materiais protege as instalações e faz as manutenções nos equipamentos e acessórios. Experiência em instalações elétricas prediais nos seguintes assuntos: confecção de infraestrutura (eletrocalhas, leitos, perfilados; tubulações de pvc rígido, pvc corrugado, ferro galvanizado caixas de passagem, conduletes e etc.) Passagem de cabeamento de força, iluminação e tomadas; fechamento de quadros principais e parciais; montagem de spda, aterramentos. Fechamento de bombas. Instalação de interruptores, tomadas e luminárias.

Experiência: 06 meses na carteira

Vendedor (a): venda de material de construção e acabamento

Experiência: 06 meses na carteira no comercio em geral

Vendedor externo: prospecção de novos clientes para carregamento na fonte de destruição de água mineral, manutenção de clientes, atendimento e negociações com clientes, elaboração e apresentação de propostas comerciais. Mapeamento de oportunidades de negócio; organização de pedidos; acompanhamento da entrega de produtos. Negociação de preços e prazos. Cobrança e recebimento de vendas quando necessário; visitas de pós-vendas. Demonstração de produtos e serviços.

Experiência: 06 meses na carteira – ensino médio completo- cnh; b; b: a

Operador de empilhadeira:

Experiência: 06 meses na carteira – cnh; b; b: b – ensino médio- vaga temporária: 40 dias (cobrir férias)

Pintor de automóveis: pintura de veículos em oficina de lanternagem

Experiência 06 meses na função

Técnico em segurança do trabalho: empresa de manutenção de revestimentos de refratários. Contrato intermitente- disponibilidade para viagem para todo o brasil

Experiência: 06 meses na carteira – cnh; b; b: b –

Eletricista industrial: empresa de manutenção de revestimentos de refratários. Contrato intermitente- disponibilidade para viagem para todo o brasil

Experiência: 06 meses na carteira – nr10

Operador de empilhadeira: empresa de manutenção de revestimentos de refratários. Contrato intermitente- disponibilidade para viagem para todo o brasil

Experiência: 06 meses na carteira – cnh; b; b: b –

Soldador: empresa de manutenção de revestimentos de refratários. Contrato intermitente- disponibilidade para viagem para todo o brasil

Experiência: 06 meses na carteira

Ajudante de obra: empresa de manutenção de revestimentos de refratários.

Contrato intermitente- disponibilidade para viagem para todo o brasil –

Não exige experiência

Auxiliar de saúde bucal (asb): auxiliar dentista em suas atividades, seguir normas de biossegurança, cuidar da organização dos consultórios, auxiliar na gestão dos materiais, cuidar da esterilização dos materiais.

Experiência: 06 meses na carteira- imprescindível: curso de asb e registro ativo no cro – ensino médio completo

Eletricista de manutenção: realiza manutenção elétrica preventiva e corretiva em motores, máquinas, equipamentos e instalações industriais, analisa as necessidades de troca e regulagem de componentes e aplica testes de funcionamento. Interpreta desenhos elétricos para montagem de painéis de tensão e cabeamento estruturado.

Experiência: 06 meses na carteira – ensino médio completo

Encanador: construção civil

Experiência: 06 meses na carteira – vaga temporária (07 meses)

Pedreiro: executar serviços de manutenção e pequenas construções de alvenaria, concreto e outros materiais, assentando pisos cerâmicos, tijolos, azulejos etc. Revestindo paredes, tetos e lajes, bem como dando o acabamento final exigido ao trabalho. Experiência: 06 meses na carteira

Auxiliar de pessoal: experiência, no mínimo, de 06 meses em processos de admissão, demissões e afastamentos de funcionários. Cálculos e processamentos de folha de pagamento ferias, 13 salários. Conhecimentos nos sistemas de departamento de pessoal, tais como: sefip, caged, rais, esocial, dirfs.

Experiência: 06 meses na carteira – cursando ou superior em ciência contábeis, ou recursos humanos – desejável conhecimento no sistema alterdata em contabilidade

Supervisor de vendas: liderar equipe em empresa de fabricação de maquinas de solda e peças de solda, experiência na função no comercio em geral.

Experiência: 06 meses na carteira – cnh; b: b

Comprador: avaliar opções de fornecedores de acordo com preços, qualidade, etc. Negociar os termos de contratos para obter o melhor negócio para a nossa empresa. Garantir a entrega dos produtos no prazo e cumprimento dos contratos de compra. Monitorar os níveis de estoque e planejar compras de acordo com o orçamento. Analisar, comprar, receber e classificar requisições, dentre outras atividades.

Experiência: 06 meses na carteira – superior completo (adm/logística ou áreas relacionadas)

Assistente de vendas: recebimento carreta e fábrica e nossa grupo (expedição e recebimento).

Realizar inventário periodicamente de veículos. Responsável por manter a organização e limpeza dos veículos expostos no salão. Entregar veículos ao cliente (técnica). Atendimento telefônico. Apoio nas exposições externas junto com a equipe de vendas. Apoiar a equipe de vendas. Prospecção de clientes via telefone.

Experiência: 06 meses na carteira – ensino médio completo – cnh; b: b

Pintor industrial: análise e preparação de tintas para pintura de superfícies, realizar polimento e retoque de superfícies pintadas.

Experiência: 06 meses na carteira – ensino médio completo

Mecânico de motos: colação de pneus e câmaras de ar, troca e ajuste de transmissão de motos, troca de lonas e pastilhas de freio. Revisão geral em motos, montagem e regulagem de motores, entre outras tarefas designadas da função.

Experiência: 06 meses na carteira – cnh; b: a

Ajudante de mecânico de moto: colação de pneus e câmaras de ar, troca e ajuste de transmissão de motos, troca de lonas e pastilhas de freio, entre outras tarefas designadas da função.

Experiência: 03 meses na carteira – cnh; b: a

Vaga exclusiva para pessoas com deficiência- pcd

Auxiliar de operação: recolher nos setores o resto de materiais do processo de produção, fazer separação do plástico, papelão e bandeja, auxiliar no carregamento dos materiais prensados (material pesado), auxiliar no serviço de jardinagem da fábrica, auxiliar no serviço de conservação e limpeza da fábrica.

Ensino fundamental completo – disponibilidade de horário

Serralheiro: recortar, modelar e trabalhar barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos para fabricar esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares.

Experiência: 06 meses na carteira

UAI/ SINE Sete Lagoas

A UAI Sete Lagoas está localizada na Rua Cachoeira da Prata, 473, Bairro Canaan. O agendamento do atendimento deverá ser feito através do site https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obra

Os interessados nas vagas devem apresentar:

PIS/ PASEP/ NIS/ NIT, Carteira de Trabalho, RG, CPF e currículo.

Para fazer o pré-cadastramento no Sistema Mais Emprego, acesse:

http://maisemprego.mte.gov.br/portal/pages/trabalhador.xhtml

ATENÇÃO: É importante observar que as unidades do SINE encaminham os trabalhadores compatíveis com o perfil exigido pelas empresas e também possuem um limite de encaminhamentos para cada vaga. Portanto, não é garantido ao trabalhador ser encaminhado para a vaga de seu interesse. As vagas ficarão visíveis até o seu preenchimento ou expiração do prazo estipulado pela empresa.

Informações pelo (31) 3697-5900