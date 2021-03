Covid-19: Brasil tem novo recorde de mortes nesta terça-feira

O Brasil registrou 1.972 novas mortes pelo novo coronavírus e 70.764 casos da doença nesta terça (9). Com isso, o total de mortos chegou a 268.370 e o de casos a 11.122.429, de acordo com o painel atualizado pelo Conass (Conselho Nacional dos Secretários de Saúde), um sistema próprio de informações que reúne dados de contaminados e de óbitos em contagem paralela à do governo.

Na segunda (8), o país tinha 266.398 mortes e 11.051.665 casos confirmados de Covid-19, de acordo com o conselho.

O agravamento da pandemia do covid-19 no Brasil, de algumas semana para cá, tem provocado o aumento de medidas restritivas em várias regiões e estados.

Em Sete Lagoas, por exemplo, a escassez de vagas em leitos de UTI’s fez com que a prefeitura decretasse toque de recolher entre as 20:00 e 05:00 horas da manhã. Nesta quarta-feira, uma reunião do Programa Minas Consciente, em Belo Horizonte, pode aumentar ainda mais as restrições em Minas Gerais.