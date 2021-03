Diante dos números e alta ocupação hospitalar Câmara fecha para atendimento externo, atividades seguem por teletrabalho

Em solidariedade ao município no pior momento da pandemia, a Câmara Municipal vai fechar as portas para atendimento presencial à população pelos próximos 15 dias, a partir desta quarta-feira (10). A medida, extrema, é mais uma do Poder Legislativo que objetiva reduzir o avanço do contágio pelo coronavírus. A Portaria 18/2021 que “estabelece medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Coronavírus (COVID-19)” já foi publicada no Diário do Legislativo.

O artigo segundo do documento afirma que “ficam suspensas as atividades presenciais da Câmara Municipal de Sete Lagoas, a partir de 10 de março de 2021, pelo prazo de 15 (quinze) dias, período em que os servidores públicos, agentes públicos e prestadores de serviço ficarão em regime de teletrabalho e sobreaviso”. As Reuniões Ordinárias serão mantidas no formato de videoconferência com o mínimo possível de servidores.

No período em que vigorar a Portaria só terão acesso ao prédio, “de modo excepcional e em caso de extrema necessidade”, os vereadores e servidores públicos e terceirizados “expressamente autorizados pela presidência”. Para que a população não fique prejudicada no período um endereço de e-mail foi colocado à disposição para o envio de demandas: atendimento@camarasete.mg.gov. br.

No portal da Câmara, www.camarasete.mg.gov.br, também há o contato de todos os parlamentares que seguem à disposição, mesmo que de forma remota. O presidente do Legislativo, vereador Pr. Alcides (PP), afirma que “o atual o estágio da pandemia não nos deixou outra escolha”. Para que a população continue bem informada sobre os números da pandemia e as ações do Legislativo a Rádio Câmara manterá sua programação jornalística, assim como a TV Câmara em esquema de plantão.

Boletim Epidemiológico

De acordo com dados do Boletim Epidemiológico divulgado pelo município nesta terça-feira mais um óbito ocorrido na quinta-feira da semana passada, dia 4, em domicílio, foi confirmado. Um homem de 57 anos. Nas últimas 24 horas foram registrados 150 novos casos positivos de Covid na cidade, 80 mulheres e 70 homens. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid somando-se as unidades do SUS e da rede particular chega hoje a 100%.