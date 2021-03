Sete Lagoas busca mais uma vez por boa pontuação no ICMS Esportivo

Na quarta-feira (03), a Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer – participou do congresso virtual “Diálogo ICMS Esportivo”, promovido pela Diretoria de Fomento e Organização de Políticas Esportivas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese).

O secretário adjunto de Esportes e lazer de Sete Lagoas, Fabrício Frederighi Fonseca representou o Município, como gestor do ICMS Esportivo local. “O congresso foi fundamental no entendimento sobre o ICMS Esportivo, onde passa a ser um grande potencial de arrecadação para os estados e, consequentemente, para os municípios, tornando-se uma importante fonte de financiamento das políticas públicas municipais”, afirma.

Para participar do congresso o Município deve, obrigatoriamente, que possuir um Conselho Municipal de Esportes ativo, comprovado anualmente por meio do envio de documentos exigidos pela legislação do ICMS Esportivo, além de comprovar programas e projetos esportivos. Cada programa e projeto esportivo comprovado gera uma pontuação para o município, a qual é posteriormente convertida em recursos financeiros a serem aplicados no esporte local.

“Em 2014 e 2015, alcançamos o 8° lugar no ranking mineiro do ICMS Esportivo e recebemos em torno de R$ 4 mil a R$ 6 mil por mês. Esses recursos foram aplicados em metas e ações da Secretaria, como reforma de infraestrutura, campeonatos e materiais. Por isso, precisamos do Conselho ativo para tornar isso real mais uma vez”, aponta Fabrício Fonseca.