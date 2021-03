ALMG seleciona imagens de fotógrafas mineiras para exposição

Objetivo é produzir um painel que reflita a pluralidade do feminino. Iniciativa apoia economia criativa.

Fotógrafas mineiras profissionais e amadoras podem se inscrever para integrar exposição virtual que será promovida pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). A mostra, composta por 60 fotografias, terá como tema a pluralidade da vivência da mulher na sociedade. As orientações serão publicadas no Diário do Legislativo desta terça-feira (9/3/21) no edital Minas Arte em Casa – Mulher no Plural: múltiplas perspectivas.

As inscrições são gratuitas, e cada participante poderá concorrer com uma fotografia. Poderão se inscrever pessoas físicas ou microeempreendedoras individuais (MEI), maiores de 18 anos e residentes em Minas Gerais. As fotógrafas selecionadas receberão a quantia de R$ 1.490,22 por fotografia.

O período de inscrição será dividido em duas etapas: a pré-inscrição e a apresentação da proposta. A pré-inscrição deve ser realizada de 29 de março até 11 de abril ou quando o limite de 400 vagas for atingido, o que ocorrer primeiro. Nessa etapa, a participante deve preencher um formulário na página do programa Assembleia Cultural.

Após realizar a pré-inscrição, a candidata vai receber um e-mail para começar a segunda etapa de inscrição, que é a apresentação da proposta. Nessa fase, ela deverá enviar a obra e os arquivos referentes aos demais documentos requeridos no edital. O prazo para o envio é até dia 18 de abril.

