Polícia Militar prende mulher e homem por tráfico de drogas na Orozimbo Macedo

No domingo (07), policiais militares realizavam patrulhamento na Avenida Norte Sul, bairro Orozimbo Macedo, quando viram dois homens em atitude suspeita em frente a uma residência. Ao perceberem que seriam abordados, um dos homens tentou evadir para dentro do imóvel e outro tentou correr, sendo ambos contidos. Após ser dada busca pessoal no suspeito A.M.S.,45 anos, foi localizado com ele uma pedra de crack.

O segundo homem, J.L.C.L, 55 anos, que havia entregado a droga, também foi abordado dentro do imóvel e com ele nada foi localizado.

No interior do imóvel os militares abordaram uma mulher, C.A.B., 51 anos, com a quantia de R$370,15 e próximo a ela um pote de louça contendo 17 pedras de crack. Também foi localizado um aparelho celular e após consultado, foi verificado tratar-se de objeto roubado no ano de 2019, no bairro São Geraldo, Sete Lagoas.

O autor A.M.S foi conduzido por uso e consumo de drogas. O autor J.L.C.L foi conduzido pelo crime de tráfico de drogas e a autora C.A.B foi conduzida a Delegacia de Polícia Civil pelo crime de tráfico de drogas e receptação. Todo o material arrecado foi apreendido.

“Cidadão informado é cidadão seguro! Disque 181 e denuncie armas de fogo e pontos de tráfico de drogas”!

Comunicação da Polícia Militar em Sete Lagoas