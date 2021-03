Blitz Educativa da PM, Sicoob/Credisete e CDL marcou o Dia Internacional da Mulher

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o 25º Batalhão de Polícia Militar em parceria com a CDL e Sicoob/Credisete, realizaram na segunda-feira, 8, uma Ação Cívico Social na praça Barão do Rio Branco, no Centro de Sete Lagoas. para homenagear as mulheres que passavam pelo local.