Vacinação de idosos a partir de 80 anos será retomada na próxima quarta-feira em Sete Lagoas

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Saúde – reinicia na próxima quarta-feira, 10, a vacinação de idosos a partir de 80 anos contra a Covid-19. Uma nova carga de vacinas chega ao município nesta terça-feira, 9, permitindo que a primeira dose continue sendo aplicada no público dessa faixa etária. Quem tem idade a partir de 86 anos também vai receber a segunda dose em outro local.

Na semana passada, a Secretaria Municipal de Saúde montou uma grande força tarefa de vacinação e a grande procura fez com que o prazo fosse suspenso um dia antes do previsto. “Entendemos a ansiedade da população e pedimos desculpas por qualquer eventualidade. Nossa intenção é que o maior número de pessoas possa ser imunizada”, explica Dr. Flávio Pimenta, secretário municipal de Saúde.

ONDE VACINAR

Na próxima quarta-feira, 10, o restante dos idosos a partir de 80 anos que não foram vacinados semana passada receberão a primeira dose do imunizante no estacionamento do Unifemm (entrada pela rua Pedra Grande) e no Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino (Praça da Feirinha), de 8h30 às 17h. Idosos a partir de 86 anos vacinados com a Coronavac receberão a segunda dose no estacionamento do Shopping Sete Lagoas, de 13h às 18h (acesso será permitido até às 17h).

BALANÇO

Até esta sexta-feira, 5, receberam a primeira dose da vacina em Sete Lagoas 9.803 pessoas. Deste total, 5.413 foram aplicadas em profissionais da Saúde e 4.390 em idosos. A segunda dose já foi aplicada em 4.892 pessoas, sendo 1.229 idosos e 3.663 profissionais da Saúde.