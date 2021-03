Prefeitura reabre cinco leitos de UTI Covid após ocupação superar os 100% no fim de semana

Novo decreto será publicado ainda hoje com restrições à circulação de pessoas na cidade.

Sete Lagoas chegou na manhã desta segunda-feira, 8 de março, a uma situação crítica no que se refere à ocupação de leitos de UTI no município. Balanço da Secretaria Municipal de Saúde apontava uma taxa de ocupação de leitos de UTI Covid, somados os leitos do SUS e da saúde particular, superior a 100%. Diante do quadro, o prefeito Duílio de Castro autorizou a reabertura de cinco leitos UTI Covid na UPA 24 Horas. Além disso, um novo decreto será publicado ainda hoje com restrições à circulação de pessoas na cidade com o objetivo de frear mais contaminações.

Seis óbitos em decorrência de complicações da Covid foram registrados no fim de semana, todos no Hospital Municipal. Na sexta-feira, dia 5, dois homens, de 57 e 80 anos. No sábado, uma mulher de 64 anos. No domingo, mais dois homens: de 64 e 83 anos. E hoje de manhã, um homem de 65 anos. Um óbito suspeito foi registrado no Hospital Municipal no sábado: um homem de 57 anos.

Nas últimas 72 horas foram registrados 276 novos casos positivos de Covid na cidade, 145 mulheres e 131 homens. Houve um aumento de 1,56% nas notificações de casos suspeitos. Até o momento, são 1.622 pessoas com sintomas gripais em monitoramento, 3.027 com o acompanhamento concluído, 11.443 casos desde o início da pandemia e 23.474 testes com resultado negativo. Entre os positivos, são 198 óbitos, 49 pacientes internados, 299 em isolamento domiciliar e 10.896 já curados.

Hospitalizados

São 88 pacientes internados por causas respiratórios hoje na cidade, sendo 47 em UTI e 41 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 32 de Sete Lagoas, três de Paraopeba, dois de Inhaúma, dois de Prudente de Morais, e os demais de Pompéu, Papagaios, Caetanópolis, Abaeté, Paineiras, Cachoeira da Prata, Cordisburgo e Capim Branco. Entre os internados, 62 testaram positivo para Covid, dois tiveram resultado negativo e 24 aguardam resultados de exames.

No Hospital Municipal estão 34 internados, sendo 27 em UTI. No Hospital Nossa Senhora das Graças são 21 internações, sendo nove em UTI, das quais duas em leitos do SUS. No Hospital da Unimed são 17 pacientes internados, sendo oito em UTI. E na UPA 16 internados, três deles em UTI.

Com a reabertura de leitos na UPA, a taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos Covid, somados os leitos do SUS e da saúde particular, que hoje pela manhã era de 104,44%, agora à tarde reduziu para 94%. Se considerarmos apenas os leitos do SUS, o índice que de manhã chegou a 91,43%, agora é de 80%.

Vacinômetro

Até esta sexta-feira, 5, receberam a primeira dose da vacina em Sete Lagoas 9.803 pessoas. Deste total, 5.413 foram aplicadas em profissionais da Saúde e 4.390 em idosos. A segunda dose já foi aplicada em 4.892 pessoas, sendo 1.229 idosos e 3.663 profissionais da Saúde. Enquanto não chega a sua vez, continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus